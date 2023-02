In vier Umfragen wollen wir von Ihnen wissen, wer bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel abräumt.

Legende: Wer sichert sich die meisten dieser Medaillen? In Courchevel/Méribel werden total 13 Medaillensätze vergeben. Keystone/Hans Klaus Techt

Am Montag fällt an der Ski-WM 2023 in Courchevel/Méribel die erste von insgesamt 13 Entscheidungen. Am Sonntag, 19. Februar, gehen die Titelkämpfe in den französischen Alpen mit dem Slalom der Männer zu Ende.

Bereits jetzt wollen wir von Ihnen wissen, welche Nation und welche Fahrer:innen an der WM gross abräumen. Stimmen Sie ab!

Welche Nation holt die meisten Medaillen? Schweiz Österreich Norwegen Italien USA Frankreich Eine andere Nation

Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz? Keine 1 bis 3 4 bis 6 7 bis 9 10 oder mehr

Wer wird der WM-Superstar? Mikaela Shiffrin (USA) Sofia Goggia (ITA) Marco Odermatt (SUI) Aleksander Kilde (NOR) Ein(e) Andere(r)