In der Team-Kombination der Frauen am Dienstag sind gleich vier Schweizer Duos am Start, darunter Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener.

Auch Mikaela Shiffrin wird bei der Premiere des Events um eine Medaille kämpfen. Sie tritt zusammen mit Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson an.

Gleichzeitig gibt die US-Amerikanerin ihren Verzicht auf den Riesenslalom am Donnerstag bekannt.

An der Ski-WM in Saalbach findet am Dienstag erstmals eine Team-Kombination statt. Dabei bestreitet eine Athletin die Abfahrt, während die andere danach zum Slalom antritt. Swiss-Ski schickt gleich vier Duos ins Rennen, wobei die Teilnahme von Lara Gut-Behrami überraschend kommt. Noch vor einer Woche hatte die Tessinerin durchblicken lassen, dass sie auf diesen Wettbewerb aller Voraussicht nach verzichten werde.

Die vier Schweizer Duos:

Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener

Corinne Suter und Camille Rast

Malorie Blanc und Mélanie Meillard

Priska Ming-Nufer und Eliane Christen

Für Gut-Behrami sind die Titelkämpfe im Salzburgerland bisher enttäuschend verlaufen. Im Super-G resultierte nur der 8. Rang, in der Abfahrt schied die Tessinerin aus. Dass sie nun zusammen mit Holdener in der Team-Kombination antritt, eröffnet Gut-Behrami eine zusätzliche Medaillenchance.

Auch vom Duo Suter/Rast darf man sich einiges erhoffen. Suter gelang in der Abfahrt mit Rang 7 eine ansprechende Leistung. Und Rast hat in diesem Winter schon mehrfach bewiesen, dass sie im Slalom mittlerweile zur Weltspitze gehört.

Shiffrin setzt auf Kombi und verzichtet auf «Riesen»

Nicht nur die Schweiz wird am Dienstag mit schlagkräftigen Duos am Start sein. Auch die Amerikanerinnen wollen im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden. Mikaela Shiffrin gab am Montagmorgen ihre Teilnahme an der Seite von Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson bekannt. Ein Entscheid, der insofern überrascht, als dass Lindsey Vonn nur zu gerne mit Shiffrin zur Team-Kombi angetreten wäre. Dafür liess sich die 29-Jährige aber nicht erwärmen.

Gleichzeitig erklärte Shiffrin ihren Verzicht auf den Riesenslalom. Nach ihrer Verletzungspause habe sie in dieser Disziplin nicht rechtzeitig zu ihrer Form gefunden, erklärte die Riesenslalom-Weltmeisterin von 2023, die damit im Einzel voll auf die Karte Slalom setzt.