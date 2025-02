Legende: Doppelt er an der Seite von Loïc Meillard nach? Franjo von Allmen, frischgebackener Abfahrts-Weltmeister. Keystone/Anna Szilagy

Die Duos für die Team-Kombi der Männer an der WM in Saalbach sind bekannt. Unter anderem bilden am Mittwoch Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und Edeltechniker Loïc Meillard ein Team. Weiter treten Tanguy Nef und Alexis Monney, der Bronzemedaillen-Gewinner der Abfahrt, gemeinsam an. Daniel Yule bildet ein Team mit Justin Murisier, Marc Rochat mit Stefan Rogentin.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Team-Kombination der Männer können Sie am Mittwoch wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. 09:40 Uhr Abfahrt – Rennstart um 10:00 Uhr

12:55 Uhr Slalom – Rennstart um 13:15 Uhr Auf Radio SRF 3 gibt es regelmässige Einschaltungen. Die Siegerehrung folgt abends um 18:30 Uhr ebenfalls auf SRF zwei.

Odermatt verzichtet

Grosser Abwesender bei der Premiere des neuen WM-Formats bei den Männern ist Marco Odermatt. Der Super-G-Weltmeister hatte bereits am Montagabend gegenüber ServusTV erklärt, dass der Riesenslalom am Freitag für ihn «höhere Priorität» habe. Statt an der Team-Kombination «wieder viel Energie zu brauchen» werde er sich auf das Riesenslalom-Training konzentrieren. In der Basisdisziplin geht der 27-jährige Nidwaldner als Titelverteidiger an den Start.

Die vier Schweizer Duos: