Nach ihrer langen Verletzungspause will sich Mikaela Shiffrin an der Ski-WM 2025 in Saalbach ganz auf den Riesenslalom und den Slalom konzentrieren. Dies gab die 29-Jährige am Dienstagabend auf Instagram bekannt.

«Ich muss mit meiner Energie haushalten. Deshalb werde ich nicht an der Team-Kombination teilnehmen», so Shiffrin in ihrem Post. Das US-Duo Shiffrin/Lindsey Vonn, das die 40-jährige Vonn am Montag ins Spiel gebracht hatte, fällt damit vorzeitig ins Wasser. Zusammen hätte das Duo beim neuen WM-Format, das am kommenden Dienstag seine Feuertaufe feiert, 181 Weltcup-Siege an den Start gebracht.

Vorsicht geht vor

Für Shiffrin dürfte im US-Team Paula Moltzan nominiert werden. Die 30-Jährige liegt in der Slalom-Weltcup-Wertung auf Zwischenrang 13. Auch Vonns Nomination für die Team-Kombination ist noch nicht fix.

Shiffrin war erst am letzten Donnerstag beim Slalom in Courchevel mit Rang 10 wieder ins Renngeschehen eingestiegen. In Killington hatte sie sich vor drei Monaten eine schwere Unterleibsverletzung zugezogen.

Ski-WM