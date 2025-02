Am Sonntag raste Franjo von Allmen zum Weltmeister-Titel in der Abfahrt – auf den alten Ski von Beat Feuz.

«Eine lustige Geschichte» habe er noch gehört, sagte Beat Feuz am Sonntagabend im SRF-Studio. Ihren Beginn hat diese Geschichte an jenem Tag, an dem die Karriere des Schangnauers ihr Ende fand: Am 21. Januar 2023. «Ich bin diesen Ski in meinem letzten Rennen zwar nicht gefahren, aber an diesem Tag hat mein Servicemann das Paar an den Servicemann von Franjo weitergegeben. Und dieser Ski kam heute zum Einsatz», erzählte der SRF-Experte und schob nach: «Der Ski ist 3 Jahre alt.»

Von Allmen kürte sich also auf den alten Latten von Feuz zum Abfahrts-Weltmeister. Im Speed sei es zwar nicht sehr aussergewöhnlich, dass man auch dreijährige Ski in seinem Sortiment habe. Es seien dann aber doch so etwas wie Auslaufmodelle und «nicht unbedingt die aktiven», erklärte der Abfahrts-Champion von 2017.

Am Sonntag plötzlich wärmer und weicher

Dass Von Allmen und sein Servicemann am Sonntag überhaupt auf den Feuz-Ski setzten, war eine kurzfristige Entscheidung. Im Vergleich zu den Trainings, die bei kälteren Temperaturen und entsprechend eisigen Verhältnissen stattgefunden haben, war es am Sonntag wärmer und weicher. Entsprechend habe es dünnere Kanten gebraucht. Eben solche wie am alten Ski von Feuz.

«Mit dünneren Kanten hast du weniger Reibung, entsprechend bist du schneller», so Feuz. Wie schnell hat man am Sonntag in der Abfahrt gesehen.