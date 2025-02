Der Riesenslalom in Saalbach war das letzte WM-Rennen in der Karriere von Lara Gut-Behrami. Die 10. Medaille verpasste sie hauchdünn.

Ihre Zahlen sind eindrücklich: Lara Gut-Behrami bestritt in ihrer aussergewöhnlichen Karriere 9 Weltmeisterschaften und gewann dabei ebenso viele Medaillen (2xGold, 4xSilber, 3xBronze). Mehr WM-Edelmetall heimste in der Schweizer Ski-Geschichte niemand ein. Pirmin Zurbriggen kommt ebenfalls auf 9 Medaillen (4xGold, 4xSilber, 1xBronze).

Um ein Haar hätte Gut-Behrami am Donnerstag in ihrem 34. WM-Rennen Zurbriggen noch überflügelt. Am Ende lag die Tessinerin als Riesenslalom-Fünfte mickrige 0,06 Sekunden hinter der Bronzemedaille. So blieb der 33-Jährigen der perfekte Abschluss verwehrt.

Es fühlte sich an wie in meiner Kindheit, als auch mein Vater die Läufe gesetzt hatte.

«Im 2. Lauf habe ich ganz oben Zeit liegenlassen. Das ist schade. 6 Hundertstel wären machbar gewesen», analysierte Gut-Behrami nach ihrem letzten WM-Einsatz. Sie sei «weit weg» davon, von einer Enttäuschung zu sprechen, auch wenn ihr bewusst sei, dass an Titelkämpfen nur die ersten 3 Plätzen zählten.

5854 Tage nach ihrem ersten WM-Start am 3. Februar 2009 in Val d'Isère sprach die Schweizerin von einem würdigen Abschluss an Weltmeisterschaften. «Es war sehr speziell für mich am Start des 1. Laufs, weil ihn mein Vater ausgesteckt hatte. Es fühlte sich an wie in meiner Kindheit, als auch mein Vater die Läufe gesetzt hatte», erzählte die Super-G-Olympiasiegerin von 2022.

Keine Wehmut nach der Dernière

Rückblickend auf ihre WM-Karriere, welche als damals 17-Jährige mit 2 Silbermedaillen beim Debüt 2009 früh Fahrt aufgenommen hatte, sagte Gut-Behrami im SRF-Interview: «Es klingt komisch, aber ich bin ein wenig froh, dass es vorbei ist. Ich merke erst jetzt, wie schwierig es für mich war, wenn von einer Enttäuschung gesprochen wurde, sobald es nicht für eine Medaille gereicht hat.»

Sie schaue nichts als selbstverständlich an und: «Am Ende der Karriere wird bei mir viel mehr hängenbleiben als nur die Podestplätze.» Sie freue sich nun, dass es zurück in den Weltcup gehe. Denn dort zählten nicht nur die Plätze 1 bis 3. «Ich kann das Wort ‹Enttäuschung› nicht mehr hören», schmunzelte eine gute gelaunte und aufgeräumte Gut-Behrami.

Der letzte Grossanlass war Saalbach indes nicht für Gut-Behrami. In einem Jahr will sie in Cortina ihre vierten und letzten Olympischen Winterspiele bestreiten. Erst danach ist endgültig Schluss mit der Medaillenjagd.

WM in Saalbach