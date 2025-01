Der CEO der Ski-WM 2027 in Crans-Montana gibt ein Status-Update – auch für den Männer-Weltcup Ende Februar.

Weltcup & WM in Crans-Montana

In knapp 6 Wochen macht der Männer-Skizirkus erstmals seit 12 Jahren wieder Halt in Crans-Montana. Am 22. und 23. Februar finden auf der neuen Piste «La Nationale» eine Abfahrt und ein Super-G statt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – auch im Hinblick auf die WM 2027 an selber Stätte. Aktuell gehe es vor allem um die Sicherheits-Infrastruktur, sagt Didier Défago, CEO der Weltmeisterschaften in 2 Jahren: «Meine Mannschaft montiert diese und nächste Woche die Sicherheitsnetze. Danach werden wir uns um die Verkabelung kümmern – das betrifft die TV-Produktion sowie Zeitmessung.»

Rund zehn Millionen Franken werden dafür investiert – mit Weitsicht, wie Défago betont, zumal 2026 sowohl die Männer als auch die Frauen Weltcuprennen in Crans-Montana austragen werden. Kommt hinzu, dass «das ganze Skigebiet von der neuen Beschneiungsanlage und Sicherheitsnetzen profitiert».

Wer Ende Februar Marco Odermatt und Co. vor Ort bestaunen möchte, muss sich beeilen: «Die Tickets für den Samstag sind fast ausverkauft, für Sonntag haben wir noch 30 Prozent übrig.»