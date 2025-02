Die Medaillen

Gold: Schweiz 1 (Franjo von Allmen/Loïc Meillard) 2:42,38 Minuten

Silber: Schweiz 2 (Alexis Monney/Tanguy Nef) +0,27 Sekunden

Bronze: Schweiz 4 (Stefan Rogentin/Marc Rochat) +0,43

Was für ein Tag in Saalbach: Die erstmals an einer WM durchgeführte Team-Kombination wurde bei den Männern zum totalen Schweizer Triumph. Die Swiss-Ski-Athleten brillierten in der Abfahrt und im Slalom gleichermassen und holten sich in einem spannenden Wettkampf sämtliche Podestplätze.

Den Titel sicherte sich das Duo Franjo von Allmen/Loïc Meillard, womit sich Von Allmen zum Doppelweltmeister kürte. Der Berner Oberländer hatte bereits in der Spezial-Abfahrt triumphiert. Für Meillard ist es die insgesamt vierte WM-Medaille, die erste in goldener Ausführung.

Von Allmen hatte am Morgen in der Abfahrt die Grundlage gelegt, indem er als Zweiter bloss 0,02 Sekunden auf Teamkollege Alexis Monney verlor. Meillard hielt am Nachmittag dem Druck stand und zauberte auf der gezeichneten Piste eine starke Fahrt in den Schnee. Schweiz 1 lag im Ziel 0,43 Sekunden vor dem führenden Team Schweiz 4. Marc Rochat hatte sein Gespann (mit Stefan Rogentin) zuvor dank einem mutigen Auftritt bis auf das Podest gebracht.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Schweiz im schlechtesten Fall Gold und Silber gewinnen würde. Doch es kam noch besser: Auch Monneys Partner Tanguy Nef behielt die Nerven und so quetschte sich Schweiz 2 zwischen Schweiz 1 und Schweiz 4 auf den Silberrang. Einziger Wermutstropfen an einem perfekten Tag: Das vierte Schweizer Duo, Justin Murisier/Daniel Yule, kam nicht ins Ziel. Yule griff im Slalom voll an – und fädelte bereits im oberen Streckenteil ein.

Grundlage in der Abfahrt gelegt

Was bei den Frauen in der Team-Kombi nicht nach Wunsch gelungen war, glückte den Männern: Die Speedfahrer brachten die Slalomcracks in eine optimale Ausgangslage. Monney und Von Allmen dominierten die Abfahrt und legten bereits eine Differenz von über 9 Zehntel auf die Plätze neben dem Podest. Auch Rogentin (8.) und Murisier (10.) lieferten ab und lagen im Ziel weniger als 7 Zehntel hinter einem Podestplatz zurück.

Am Nachmittag konnten die Slalomfahrer diese Vorlage ausnutzen und die Medaillen nach Hause fahren. Dies war nicht selbstverständlich, denn zahlreiche Slalomspezialisten schieden aus. So sah beispielsweise das Austria-Trio Marco Schwarz, Dominik Raschner und Manuel Feller ebenso das Ziel nicht wie Clément Noël (FRA) oder Alex Vinatzer (ITA), der von Rang 3 in den Slalom gegangen war.

Das weitere Programm

Mit der Team-Kombi haben die reinen Speedfahrer ihr WM-Pensum hinter sich. Von Donnerstag bis Sonntag stehen in Saalbach ausschliesslich noch Technik-Rennen auf dem Programm. Der Reihe nach gehen der Frauen-Riesenslalom, der Männer-Riesenslalom, der Frauen-Slalom und der Männer-Slalom über die Bühne.

Ski-WM in Saalbach