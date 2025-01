Legende: Saalbach im Salzburgerland Wird für die kommenden 14 Tage besonders herausgeputzt sein. imago images/JOERAN STEINSIEK

Der österreichische Urlaubsort auf 1003 m ü. M. liegt südwestlich von Salzburg in den Kitzbüheler Alpen. Wer detaillierte Geografiekenntnisse hat, verortet die Gemeinde, bestehend aus den beiden Ortschaften Hinterglemm und Saalbach, im Pinzgau – noch genauer im von West nach Ost verlaufenden Glemmtal mit dem Fluss Saalach. Die Entfernung zur Schweizer Grenze beträgt rund 440 km oder gut 4 Autostunden.

Im Süden befindet sich die höchste Erhebung, der Hochkogel auf 2249 m ü. M. Bei der Ski-WM ist indes der Zwölferkogel in Hinterglemm, wo zwischen dem 4. und 16. Februar alle 11 Rennen stattfinden werden, der Protagonist. Seinen Namen trägt der Zwölferkogel, weil zur Mittagszeit die Sonne direkt über dem Gipfel steht.

Legende: Der Zwölferkogel Das Epizentrum der 48. Alpinen Ski-WM. imago images/Daniel Scharinger

Saalbach und das circa halb so grosse Hinterglemm zählen zusammen knapp 3000 Einwohnerinnen und Einwohner. In Bezug auf die Fläche – 125,5 Quadratkilometer – ist die gesamte Gemeinde mehr als doppelt so gross wie Manhattan. Dafür ist die Bevölkerung im Stadtteil in New York City mit 1,646 Millionen gegen 550-mal so gross ...

Ein Adelboden-Sieger stammt aus Saalbach-Hinterglemm

Das wichtigste wirtschaftliche Standbein der Gemeinde ist der Tourismus, mehr als die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in diesem Sektor. Zum alpinen Skirennsport besteht eine tiefe Verwurzlung. Entsprechend zieren das Wappen zwei aufragende, schräg gekreuzte goldene Ski auf rotem Grund. In Saalbach-Hinterglemm und Umgebung gibt es 29 Seilbahnen, 21 Sesselbahnen sowie 19 Schlepplifte.

Legende: Der Skisport hat grosse Tradition in der Region Im Heimathaus ist das örtliche «Schimuseum» untergebracht. imago images/Volker Preusser

Annemarie Moser-Pröll oder Hermann Maier stammen aus dem Salzburgerland. Nicht nur aus dem gleichen Bundesland, sondern effektiv in Saalbach heimisch ist dagegen Hans Enn, der 1980 in Lake Placid Olympiabronze im Riesenslalom errang (zählte auch als WM). Der heute 66-Jährige gewann vor exakt 40 Jahren auch den Riesenslalom von Adelboden am Chuenisbärgli.

Von Schnitzeljagd über Balanceakt bis zum Raven auf Schnee

Offiziell beschränkt sich Saalbach-Hinterglemm auf einfache kulturelle Veranstaltungen mit touristisch-rustikalem Charakter. Und doch gibt es auch Programmpunkte bzw. Attraktionen, wie man sie nicht überall findet:

Escape Trail – eine Sommeraktivität, die eine Mischung aus Abenteuer, Schnitzeljagd und Rätsel bietet

– eine Sommeraktivität, die eine Mischung aus Abenteuer, Schnitzeljagd und Rätsel bietet Hochseilpark – mit 8 km Länge wird er vom Tourismusbüro als grösster in ganz Europa gepriesen

– mit 8 km Länge wird er vom Tourismusbüro als grösster in ganz Europa gepriesen Mountain Attack – im Januar schon zum 27. Mal ausgetragene Tourenski-Veranstaltung, bei der das Skibergsteigen als Wettkampf betrieben wird

– im Januar schon zum 27. Mal ausgetragene Tourenski-Veranstaltung, bei der das Skibergsteigen als Wettkampf betrieben wird Jährlicher Rave-Event «Rave on snow»

Jährliches Harley-Davidson-Treffen

Ski-WM 2025