In Madonna di Campiglio steht mit dem Nachtslalom der 2. Slalom der Saison an. Die Schweizer starten mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Zenhäusern will zurück in die Weltspitze – Meillard aufs Podest

8 verschiedene Sieger gab es in der letzten Slalom-Saison in 10 Rennen. In diesem Jahr starteten die Slalom-Wettbewerbe mit einer Machtdemonstration des Norwegers Lucas Braathen. Über 8 Zehntel und mehr distanzierte er die Konkurrenz in Val d'Isère. Eine Leistung, die auch Ramon Zenhäusern beeindruckte: «So etwas hat es im letzten Jahr eigentlich nie gegeben.»

«Natürlich habe ich mir seine Fahrt nochmals angeschaut. Aber komplett etwas zu kopieren bringt nichts», erklärte Zenhäusern im Vorfeld des Nachtslaloms von Madonna di Campiglio. Mit seinem 14. Rang in Val d'Isère war der 30-Jährige zufrieden. Schritt für Schritt zurück an die Weltspitze sei sein Ziel. Nach guten Trainings erhofft sich der 2,02-Meter-Mann auch, wieder mehr das Risiko zu suchen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Nachtslalom von Madonna di Campiglio können Sie ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen. Der 2. Lauf startet ab 20:30 Uhr.

Meillard will wieder auf das Podest

Loïc Meillard hat ein strenges Programm hinter sich. Die beiden Riesenslaloms von Alta Badia liegen erst wenige Tage zurück. Mit einem 4. Platz bestätigte er seine starke Form, das Podest verpasste er nur um 4 Zehntel. Trotz seiner Aufnahme ins Slalom-Team habe Meillard keine favorisierte Disziplin. «Riesenslalom und Slalom sind für mich gleich wichtig», sagte der 26-Jährige.

05:09 Video Meillard: «Riesenslalom und Slalom sind gleich wichtig» Aus Sport-Clip vom 22.12.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 9 Sekunden.

Dass er in beiden Disziplinen stark fahren kann, zeigte er in Val d'Isère. Mit einem dritten Platz lancierte er die Slalom-Saison optimal. In Madonna di Campiglio will er direkt nachdoppeln: «Auf das Podest zu fahren, ist immer das Ziel.» Der Hang liege Meillard. Er muss aber: «Von Anfang an attackieren und aufpassen, nicht zu schlafen.»