In der 1. Abfahrt des Winters in Lake Louise gehen die Plätze 1 und 2 nach Österreich. Danach folgen die Schweizer.

Das Podest

1. Matthias Mayer (AUT) 1:47,74

2. Vincent Kriechmayr (AUT) + 0,23

3. Beat Feuz (SUI) + 0,35

So viel steht nach der 1. Abfahrt des Winters fest: Mit Beat Feuz ist auch in der Saison 2021/22 wieder zu rechnen. Der beste Abfahrer der letzten vier Jahre fuhr in Lake Louise zum insgesamt 41. Mal auf ein Weltcup-Podest in der schnellsten Disziplin und wurde Dritter. Der Schangnauer musste sich nur dem österreichischen Duo Matthias Mayer/Vincent Kriechmayr geschlagen geben.

Die starke Fahrt von Beat Feuz
Die Siegfahrt von Matthias Mayer

Seinen 13. Abfahrts-Triumph verpasste Feuz um 35 Hundertstelsekunden. Diesen Rückstand handelte sich der Schweizer Teamleader im obersten Streckenteil bis zur 1. Zwischenzeit ein. Auf den folgenden 84 Fahrsekunden war Feuz der Zweitschnellste aller Fahrer und büsste auf Mayer nur noch 0,06 Sekunden ein.

Die weiteren Schweizer in den Top 30

4. Marco Odermatt + 0,40

12. Niels Hintermann + 1,12

17. Stefan Rogentin + 1,66

Sein enormes Potenzial deutete auch Marco Odermatt im 1. Speed-Rennen des Winters an. Der Allrounder, der den Riesenslalom in Sölden gewonnen hatte, musste sich nur von drei ausgewiesenen Abfahrts-Spezialisten bezwingen lassen. Zum ersten Abfahrts-Podest seiner Karriere fehlten dem 24-Jährigen bloss 0,05 Sekunden. Der Sieg im Gesamtweltcup dürfte diese Saison über den Zweitplatzierten der Vorsaison gehen.

Mit dieser Fahrt wurde Marco Odermatt Vierter
Odermatt: «Bei Startpassage müssen wir den Österreichern abschauen»

Niels Hintermann, der im 2. Training als Zehnter bester Schweizer gewesen war, ging mit Startnummer 30 ins Rennen und wusste zu überzeugen. Der Zürcher hielt ganz oben mit Mayer mit und verlor danach nur wenig Zeit. Die 1,12 Sekunden Rückstand reichten Hintermann zu Schlussrang 12.

Debütant Murisier lässt aufhorchen

Hinter Feuz, Odermatt und Hintermann gab es nur noch für Stefan Rogentin (17.) Weltcuppunkte. Knapp ausserhalb der Top 30 klassierten sich Gilles Roulin (35.) und Justin Murisier (37.). Die Klassierung des Wallisers ist jedoch beachtlich, da Murisier mit der hohen Startnummer 61 seine erste Weltcup-Abfahrt überhaupt bestritt. Vor allem im unteren Streckenteil wusste Murisier zu gefallen.

