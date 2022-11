Nach einer langen Pause und den Absagen der Abfahrten in Zermatt starten die Männer am kommenden Wochenende im kanadischen Lake Louise in die neue Speedsaison. Am Dienstag stand das 1. Training zur Abfahrt vom Freitag auf dem Programm.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Speedrennen der Männer aus Lake Louise wie folgt auf SRF info und in der SRF Sport App mitverfolgen: Freitag, 20:15 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Samstag, 20:15 Uhr : Super-G

: Super-G Sonntag, 20:15 Uhr: Super-G

Die Schweizer zeigten sich bei der Übungseinheit noch verhalten. Bester Swiss-Ski-Fahrer war Stefan Rogentin auf Platz 8. Der 28-jährige Bündner büsste 0,52 Sekunden auf die Bestzeit ein. Diese hatte der Kanadier James Crawford in seiner Heimat aufgestellt.

Mauro Caviezel vor dem Comeback

Die weiteren Schweizer klassierten sich ausserhalb der Top 20. Beat Feuz belegte beim wenig aussagekräftigen Training mit 1,40 Sekunden Rückstand Rang 21. Unmittelbar dahinter reihte sich Mauro Caviezel ein. Der 34-Jährige steht nach einer langen Verletzungspause und Leidenszeit vor seinem Comeback.

Niels Hintermann stürzte, gab später aber Entwarnung.

02:43 Video Hintermann: «Alles gut, war nicht dramatisch» Aus Sport-Clip vom 23.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. James Crawford (CAN) 1:49,08 Minuten

2. Mattia Casse (ITA) +0,04

3. Cyprien Sarrazin (FRA) +0,31

4. Daniel Hemetsberger (AUT) +0,43

5. Otmar Striedinger +0,45 Die Schweizer:

8. Stefan Rogentin +0,52

21. Beat Feuz +1,40

22. Mauro Caviezel +1,45

26. Urs Kryenbühl +1,64

27. Lars Rösti +1,68

36. Gilles Roulin +1,89

37. Ralph Weber +1,96

39. Marco Odermatt +2,05

52. Yannick Chabloz +2,39

59. Justin Murisier +2,64

62. Josua Mettler +2,74