FEUZ HOLT GOLD

Die WM-Abfahrt der Männer wird eine Beute von Beat Feuz. Der Berner Oberländer setzt sich in einem spannenden Rennen vor Super-G-Weltmeister Erik Guay und Max Franz durch.

Die Siegesfahrt von Beat Feuz in der WM-Abfahrt 2:04 min, vom 12.2.2017

Das Podest

1. Beat Feuz (Sz)

2. Erik Guay (Ka) +0,12

3. Max Franz (Ö) +0,37

Feuz: «Cuche machte mich noch nervöser»

Nur einen Tag nach seinem 30. Geburtstag hat Beat Feuz noch einmal so richtig Grund zur Freude: Er holt sich in der Königsdisziplin der WM im eigenen Land den Titel.

Damit bleibt der Abfahrtstitel in der Schweiz: Vor zwei Jahren in Vail hatte Patrick Küng triumphiert, Bronze ging damals an Feuz. Für die Schweiz ist es der 13. WM-Titel in der Männerabfahrt.

Küng undankbarer Vierter

Als Feuz in St. Moritz die Ziellinie passierte, verdrängte er die zeitgleichen Patrick Küng und Kjetil Jansrud von der Spitze. Die beiden klassierten sich am Ende auf dem 4. Platz.

Dies deshalb, weil nach Feuz noch Erik Guay und Max Franz aufs Podest fuhren. Besonders bei der Fahrt von Guay stieg der Puls des neuen Weltmeisters noch einmal in die Höhe: Der Kanadier rückte immer näher heran, je näher er dem Ziel kam. Am Ende verpasste er sein 2. Gold im Engadin um 0,12 Sekunden.

Die Fahrt von Erik Guay Die Fahrt von Max Franz Die Fahrt von Patrick Küng Die Fahrt von Erik Guay 2:00 min, vom 12.2.2017

Die Fahrt von Max Franz 1:48 min, vom 12.2.2017

Die Fahrt von Patrick Küng 1:49 min, vom 12.2.2017

Verkürzte Strecke

Das Rennen, das wegen eines Nebelbandes auf der Strecke bereits um einen Tag verschoben werden musste, konnte auch am Sonntag nicht auf der Original-Piste ausgetragen werden. Damit fiel die steile Startrampe im «freien Fall» weg.

Die weiteren Schweizer

Patrick Küng +0,39

Mauro Caviezel +1,23

Nils Mani +1,35

Carlo Janka +1,73

So sieht das weitere WM-Programm aus

Männer-Kombination am Montag

Team-Event am Dienstag

Sendebezug: SRF zwei, 12.2.17, sportlive, 13:00 Uhr