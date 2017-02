Silber! Holdener nur von Slalom-Queen Shiffrin geschlagen

Wendy Holdener hat im WM-Slalom von St. Moritz hinter einer überragenden Mikaela Shiffrin Silber gewonnen. Die Amerikanerin lieferte eine Machtdemonstration der Extraklasse ab.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin

2. Wendy Holdener +1,64

3. Frida Hansdotter +1,75

Weltmeisterin in der Kombination und nun Vize-Weltmeisterin im Slalom – kein Wunder strahlte Wendy Holdener im Zielraum über beide Backen! Die Schwyzerin hielt im 2. Lauf dem Druck stand und verteidigte den 2. Platz, den sie bereits bei Halbzeit belegt hatte, souverän. Für die 23-Jährige ist es die erste WM-Medaille in ihrer Paradedisziplin. Vor zwei Jahren war sie in Vail/Beaver Creek ausgeschieden, in Schladming 2013 war sie 11. geworden.

Eine Machtdemonstration lieferte fast schon erwartungsgemäss Mikaela Shiffrin ab. Nach dem 1. Lauf hatte die Amerikanerin nur 0,38 Sekunden vor Holdener gelegen, in der Entscheidung drehte die nun dreifache Slalom-Weltmeisterin (2013, 2015, 2017) aber gewaltig auf.

Das bittere Out von Velez Zuzulova

Velez Zuzulova im Tal der Tränen

Bronze und damit ihre 4. WM-Einzelmedaille sicherte sich Frida Hansdotter. Die Schwedin rückte auch dank dem bitteren Out von Veronika Velez Zuzulova auf den 3. Platz vor, den die Slowakin bei Halbzeit belegt hatte.

Velez Zuzulova, die in diesem Winter in Zagreb siegte und dreimal Zweite wurde, muss damit weiter auf ihre erste Einzelmedaille an einer WM warten. Ohne Medaille muss die 30-Jährige dennoch nicht abreisen. Im Teamevent hatte sie am Dienstag mit der Mannschaft immerhin Silber gewonnen.

Die weiteren Schweizerinnen

9. Denise Feierabend +2,96

21. Michelle Gisin +4,25

OUT Mélanie Meillard (im 1. Lauf)

Eine Wahnsinnsleistung zeigte im Schatten von Holdener auch Denise Feierabend. Mit einem starken 2. Lauf machte sie in der Entscheidung gleich 7 Plätze gut und fuhr als 9. pünktlich zur WM ihr bestes Saisonresultat heraus.

Pech bekundeten die anderen beiden Schweizerinnen. Michelle Gisin (6. nach dem 1. Durchgang) setzte mit einer angriffigen Fahrt alles auf eine Karte und wurde dafür nicht belohnt. Im Steilhang unterlief der Engelbergerin ein zeitraubender Fehler.

Noch bitterer erging es Mélanie Meillard. Die 18-jährige WM-Debütantin zeigte einen ansprechenden 1. Lauf, bis sie kurz vor dem Ziel das zweitletzte Tor nicht mehr erwischte und auschied.

