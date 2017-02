Von der «Bier-Idee» zum Mini-Host: St. Moritz zeigt Flagge

Heute, 20:28 Uhr

Wer in diesen Tagen durch St. Moritz schlendert, entdeckt an praktisch jedem Geschäft eine Flagge eines Ski-WM-Teilnehmerlandes. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Marcel Melcher und Daniel Bossi, St. Moritz