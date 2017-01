Wenn zweieinhalb Jahre Arbeit auf dem Prüfstand stehen

In wenigen Tagen startet die Ski-WM in St. Moritz. Da steigt auch bei Direktor Franco Giovanoli die Nervosität.

Es gibt noch einiges zu tun in St. Moritz. Doch die gute Nachricht vorweg: Man befindet sich voll im Zeitplan. Momentan beschäftigen Ski-WM-Direktor Franco Giovanoli vor allem 2 Dinge:

Der Schnee

«Ich checke mehrmals täglich den Wetterbericht, vor allem die Langzeitprognosen», gibt Giovanoli zu. Der aktuelle Schnee käme für die Winterkulisse gerade gelegen, doch für die Rennen soll dann doch bitteschön die Sonne scheinen.

Die Leistungen der Schweizer

Dass die Atmosphäre und Stimmung rund um die Rennen wesentlich von den Ergebnissen der Schweizer Athleten abhängen, ist sich Giovanoli bewusst. Da er in diesem Bereich aber keinen Einfluss nehmen kann, hofft er, wenigstens St. Moritz als Austragungsort ins beste Licht rücken zu können.

Warum der Ski-WM-Direktor die Eröffnungsfeier am kommenden Montag kaum erwarten kann und wie viel Zeit das OK in die Planung des gesamten Anlasses investiert hat, erfahren Sie im Videobeitrag oben.