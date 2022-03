In Kanada beginnt am Donnerstag die Junioren-Ski-WM – auch mit Schweizer Trümpfen. Viele der früheren Weltmeister sind heute Stars.

Was Odermatt und Hirscher seit ihrer Jugend gemeinsam haben

Ab Donnerstag gehen die besten Ski-Talente der Welt wieder auf Medaillen-Jagd. Mit den Abfahrten wird die alpine Junioren-WM in Panorama (CAN) eröffnet, die bis am 9. März dauert.

Auch Swiss-Ski sendet einige Medaillen-Kandidatinnen und -Kandidaten nach Kanada. Im zwölfköpfigen Aufgebot gilt es insbesondere ein Auge auf die 19-jährige Delia Durrer zu werfen, die zuletzt schon in zwei Europacup-Abfahrten auf dem Podest stand.

Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Juniorinnen: Delphine Darbellay, Delia Durrer, Livia Rossi, Aline Höpli, Amélie Klopfenstein, Sarah Zoller. Junioren: Lenz Hächler, Nicolas Macheret, Reto Mächler, Federico Toscano, Franjo von Allmen, Eric Wyler.

Doch was ist ein Titel an der Junioren-WM überhaupt wert? Entwickeln sich die jungen Weltmeister später auch bei den Grossen konsequent zu Stars? Beispiele wie Marco Odermatt (7 Junioren-WM-Medaillen), Marcel Hirscher (6), Maria Höfl-Riesch (9) oder Anna Veith (9) zeigen, dass es sehr wahrscheinlich ist.

Dass Junioren-WM-Titel aber keineswegs eine Garantie für Erfolge sind und wen dieses Schicksal ereilt hat, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.