Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 1:32,53 Minuten

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,37 Sekunden

3. Matthias Mayer (AUT) +0,78

Prompte Revanche: Exakt 24 Stunden nach dem 3. Platz in der Abfahrt von Lake Louise verweist Marco Odermatt Vortagessieger Aleksander Aamodt Kilde im Super-G auf die Plätze. Einmal mehr avancierte der Norweger zum grössten Prüfstein für den Gesamtweltcup-Sieger, der einzig im vorletzten Streckenabschnitt nicht die Ideallinie fand.

Weil Odermatt ansonsten aber fehlerfrei und vor allem schnell blieb, war das Podest-Triple für den Dominator der Vorsaison nach den ersten drei Weltcup-Auftritten wenig später Tatsache. Bemerkenswert: Jeden Podestplatz holte der 25-Jährige in einer anderen Disziplin (Abfahrt- und Super-G in Lake Louise sowie Riesenslalom in Sölden).

02:07 Video Odermatts Siegesfahrt beim Super-G von Lake Louise Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Hinter Odermatt und Kilde klassierten sich mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr zwei Österreicher. Damit belegten die vier stärksten Fahrer des vergangenen Super-G-Winters auch beim Saisonauftakt in dieser Disziplin die Positionen 1-4.

Schliessen 01:47 Video Kilde kommt nicht an die Fahrt von Odermatt heran Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden. 01:42 Video Die Podestfahrt von Matthias Mayer Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Caviezel stürzt heftig

Überschattet wurde der Triumph Odermatts von einem schweren Sturz von Mauro Caviezel. Der Bündner touchierte im 2. Rennen nach beinahe zweijähriger Verletzungspause eine Torstange und fiel nach einem Verschneider unglücklich auf den Kopf.

00:37 Video Caviezel stürzt, kann danach aber wieder aufstehen Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nach bangen Minuten sorgten Bilder für kollektives Durchatmen, die Caviezel aufrecht und bei Bewusstsein zeigten, ehe er mit dem Helikopter abtransportiert wurde. Nebst Schnittwunden im Gesicht besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Swiss-Ski teilte am frühen Montagmorgen mit, dass der 34-Jährige noch am Montag für weitere Untersuchungen in die Schweiz zurückfliegen wird.

Die weiteren Schweizer

9. Stefan Rogentin +1,31

22. Niels Hintermann +1,71

33. Loïc Meillard +2,33

38. Gino Caviezel +2,50

40. Beat Feuz +2,70

45. Justin Murisier +3,34

Ausgeschieden: Mauro Caviezel

Ausser Odermatt blieb das Gros der Schweizer beim zweiten Rennen in der Provinz Alberta deutlich hinter den Erwartungen zurück. Einzig Stefan Rogentin dürfte mit seinem Auftritt zufrieden sein. Der 28-Jährige fuhr mit Startnummer 7 auf den 9. Rang und verpasste sein Bestergebnis im Super-G – einen 5. Platz aus dem Vorjahr in Gröden – lediglich um 15 Hundertstel.

Schliessen 01:48 Video Die Fahrt von Beat Feuz Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 01:38 Video Die Fahrt von Stefan Rogentin Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 01:47 Video Die Fahrt von Niels Hintermann Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Beat Feuz musste sich nach Rang 5 in der Abfahrt nach einer verhaltenen Fahrt mit dem 40. Platz und ohne Punkte zufrieden geben. Zuletzt hatte sich der Schangnauer 2010 im Weltcup schlechter klassiert (42. in der Lauberhorn-Abfahrt). Feuz verlor kontinuierlich Zeit und blieb nach etwas mehr als eineinhalb Minuten Fahrzeit satte 2,7 Sekunden hinter seinem Nidwaldner Teamkollegen zurück.

Von Appen überrascht alle

Für eine Premiere sorgte der Chilene Henrik von Appen. Mit Startnummer 41 fuhr der Südamerikaner auf den starken 18. Platz – zeitgleich mit Routinier Dominik Paris. Für den 27-Jährigen brachte der Exploit die ersten Weltcup-Punkte mit sich.

Schliessen 01:53 Video Odermatt: «Das Vertrauen war nach der Abfahrt von Samstag gross» Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden. 01:33 Video Murisier: «Darf optimistisch bleiben» Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 00:51 Video Rogentin: «Ein guter Start in die Saison» Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Das weitere Programm

Für die Speed-Spezialisten steht bereits am kommenden Freitag der nächste Ernstkampf an. Dann starten sie im amerikanischen Beaver Creek zu einer Abfahrt. In Colorado steht auch am Samstag wiederum eine Abfahrt an, ehe ein Super-G am Sonntag das Wochenende beschliesst.