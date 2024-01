Legende: Blickt optimistisch in die Zukunft Joana Hählen. freshfocus / Pascal Müller

Bei der Weltcup-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am vergangenen Samstag hat sich Joana Hählen am rechten Knie verletzt. Weitere Untersuchungen in Zürich bestätigten die Diagnose Kreuzbandriss.

Zusammen mit dem Ärzte-Team hat sich die 32-Jährige gegen eine Operation entschieden. Sie wird versuchen, noch diesen Winter rennmässig auf den Schnee zurückzukehren. «Bei einer solchen Verletzung ist der Rehabilitationsverlauf immer schwierig abzuschätzen. Es ist aber durchaus möglich, dass Joana Hählen diese Saison nochmals ins Renngeschehen eingreifen kann», so Team-Arzt Walter O. Frey.

Saison endet Mitte März

«Ich schaue Tag für Tag und möchte nichts überstürzen,» so Hählen. «Der Heilungsverlauf hängt davon ab, wie sich die ausgeprägte Schwellung des Knies entwickelt. Ich werde nun viel Energie in die Rehabilitation investieren und hoffe, bald grünes Licht von den Ärzten und Trainern zu erhalten, um wieder auf die Ski zu stehen.»

In der laufenden Saison stehen noch sechs Destinationen im Weltcup-Kalender. Die letzten Wettkämpfe stehen vom 16. bis 23. März beim Weltcup-Finale in Saalbach auf dem Programm.