Henrik Kristoffersen hat privat alle Hände voll zu tun. Rennen fahren will der Norweger noch bis mindestens 2027.

Henrik Kristoffersen prägt den Ski-Weltcup schon seit vielen Jahren. 33 Weltcupsiege feierte er. Nach dem Gewinn der Slalom-Kristallkugel im letzten März liess der 30-Jährige jedoch aufhorchen. Er liess seine Teilnahme an der nächsten Saison offen.

Gegenüber SRF äussert sich der Norweger nun so: «Zu 99 Prozent werde ich auch nächstes Jahr fahren und damit die WM in Crans-Montana 2027.» Der Technik-Spezialist liebäugelt sogar mit der WM 2029 in seiner Heimat. «Das ist sicher eine Möglichkeit, aber nur wenn ich um die Podestplätze mitfahren kann. Sonst bin ich fertig», sagt Kristoffersen.

Der Ski-Weltcup sei kräftezehrend, für «den Kopf sehr anstrengend». Dies ist mit ein Grund, warum sich Kristoffersen kürzlich in der Nähe von Salzburg ein Haus gekauft hat. Privat läuft alles nach Plan beim impulsiven Norweger. Ende Juni steht die Hochzeit mit seiner Jugend-Liebe Tonje an. «Wir freuen uns sehr», sagt Kristoffersen, der Vater eines Sohnes namens Emil ist.