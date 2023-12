Legende: Im «Riesen» fast nicht zu bezwingen Marco Odermatt. IMAGO / IPA Sport

9 Riesenslaloms hat Marco Odermatt im Jahr 2023 bestritten. Acht Rennen gewann er, nur in Palisades Tahoe musste er einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Wir rollen die Glanzfahrten des Nidwaldners noch einmal auf:

7. Januar 2023 – Sieg am Limit in Adelboden

Es ist ein äusserst wilder Ritt am Chuenisbärgli, der Odermatt den zweiten Heimsieg in Adelboden in Folge beschert. Der Nidwaldner spricht in der Nachbetrachtung von einer Fahrt am Limit, «in der es auch zwei-, dreimal anders hätte kommen können». Das tat es nicht. Loïc Meillard auf Rang 3 rundet die Schweizer Festspiele ab.

17. Februar 2023 – dem Druck standgehalten

Als Kronfavorit reist Odermatt an die WM nach Courchevel. Fünf Tage nach dem überraschenden Gold in der Abfahrt sticht der Schweizer Trumpf auch in seiner Paradedisziplin. Am nächsten kommt ihm Loïc Meillard, der den Schweizer Doppelsieg perfekt macht.

25. Februar 2023 – Für einmal nur Zweiter

In Palisades Tahoe muss Odermatt seine einzige Riesenslalom-Niederlage einstecken. Trotz Bestzeit im ersten Lauf wird der Nidwaldner noch von Marco Schwarz überflügelt. Der Rückstand auf den Österreicher beträgt am Ende nur mickrige 3 Hundertstel.

11. März 2023 – Die grosse Kugel

Knapper als auch schon geht es im ersten Riesenslalom von Kranjska Gora zu und her. Bei frühlingshaften Bedingungen wird Odermatt von Alexis Pinturault arg in Bedrängnis gebracht, hat am Ende aber doch wieder die Nase vorn. Dank dem Triumph sichert er sich zum zweiten Mal in Folge die grosse Kristallkugel.

12. März 2023 – Die kleine Kugel

Auch im zweiten Riesenslalom in Slowenien wird Odermatt gefordert. Und wie am Vortag sorgt er im unteren Streckenteil für die Differenz. Schliesslich hat Henrik Kristoffersen das Nachsehen. Zum zweiten Mal in Folge schnappt er sich die kleine Kugel für die Riesenslalom-Wertung.

18. März 2023 – Mit Machtdemonstration zum Punkterekord

Beim Weltcupfinal in Soldeu lässt Odermatt keine Zweifel offen, wer der beste Riesenslalomfahrer der Gegenwart ist. Der Nidwaldner distanziert seine ersten Verfolger um über zwei Sekunden und überbietet den Punkterekord im Gesamtweltcup von Hermann Maier aus der Saison 1999/2000.

9. Dezember 2023 – Neue Saison, alter Sieger

Nach dem abgebrochenen Saisonauftakt von Sölden und den abgeblasenen Speed-Rennen in Zermatt und Beaver Creek muss sich Odermatt bis im Dezember gedulden, ehe er wieder ins Renngeschehen eingreifen kann. In Val d'Isère macht er dort weiter, wo er in der alten Saison aufgehört hat. Mit fast einer Sekunde Vorsprung gewinnt er vor Marco Schwarz.

16. Dezember 2023 – Zubcic überragend, Odermatt besser

Filip Zubcic, nach Hälfte des Pensums auf Rang 2, zaubert im zweiten Lauf von Alta Badia einen Traumlauf in den Schnee. Unbeeindruckt von der Fahrt seines Kontrahenten bringt Odermatt seinen Vorsprung ins Ziel und verweist den ratlosen Kroaten noch auf den 2. Rang.

17. Dezember 2023 – Mammutprogramm zum Trotz

Trotz Mammutprogramm mit 5 Rennen innerhalb von 5 Tagen steht Odermatt auch beim zweiten Riesenslalom von Alta Badia zuoberst auf dem Treppchen. Mit dem insgesamt 4. Sieg zieht er auf der Gran Risa mit dem legendären Alberto Tomba gleich.