Frauen-Riesenslalom in Killington abgebrochen

Legende: Schlechte Bedingungen In Killington war die Fortsetzung des Rennens nicht möglich. SRF

Der 1. Lauf des Riesenslaloms im US-Bundesstaat Vermont war trotz widrigen Bedingungen mit einer halbstündigen Verspätung gestartet worden. Doch nach 9 Fahrerinnen erfolgte der Abbruch. Insbesondere der böige Wind verunmöglichte ein faires Rennen.

Zum Zeitpunkt des Rennabbruchs führte die Französin Tessa Worley mit 18 Hundertsteln Vorsprung vor der Slowakin Petra Vlhova. An dritter Stelle folgte Lara Gut-Behrami (0,29 Sekunden zurück). Deutlich mehr Zeit büssten Michelle Gisin (6.) und vor allem auch Mikaela Shiffrin ein. Die Amerikanerin, die beim Auftakt in Sölden den Riesenslalom vor Gut-Behrami und Vlhova gewonnen hatte, lag nach 9 Starterinnen mit 1,38 Sekunden Rückstand am Ende des Klassements.

01:04 Video Der 1. Lauf von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen

Slalom am Sonntag

Bevor mit der Nummer 10 die Slowenin Meta Hrovat starten sollte, unterbrach FIS-Renndirektor Peter Gerdol zunächst wegen Problemen mit der Zeitmessung das Rennen. Der Wind hatte Zeitmess-Sensoren auf der Strecke verschoben. 25 Minuten später sah sich der Slowene zum Abbruch gezwungen.

Am Sonntag steht in Killington, wo der Weltcup letztmals vor 2 Jahren Halt gemacht hatte, der Slalom auf dem Programm. Start zum 1. Lauf ist um 15.45 Uhr.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den 1. Lauf des Frauen-Slaloms in Killington am Sonntag ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Den 2. Durchgang sehen Sie ab 18:30 Uhr.

Schliessen 02:30 Video Tschuor: «Die Fairness war limitiert» Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen 00:27 Video Holdener: «Es war eine gute Entscheidung» Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen

Resultate Kalender Weltcup Frauen Kalender Weltcup Frauen