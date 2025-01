Legende: In Sestriere finden in dieser Saison zwei Riesenslaloms statt Lara Gut-Behrami im Dezember 2022 beim bisher letzten «Riesen» in Sestriere. Freshfocus/Zuma Sports Wire/Danilo Viga (Archiv)

Neue Ansetzung für einen der abgesagten Riesenslaloms von Tremblant

Der am 7. Dezember aufgrund von Schneemangel abgesagte Frauen-Riesenslalom im kanadischen Tremblant wird am Freitag, 21. Februar in Sestriere nachgeholt. Im Skiort im Piemont stehen zudem planmässig am Samstag noch ein weiterer Riesenslalom sowie am Sonntag ein Slalom auf dem Programm. Ob, sowie wann und wo der zweite Riesenslalom von Tremblant, welcher am 8. Dezember hätte stattfinden sollen, nachgeholt wird, kommunizierte die FIS am Freitag nicht.

