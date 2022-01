Bei den Weltcup-Rennen am Wochenende im Berner Oberland wird sich der Zielraum wieder mit Zuschauern füllen – Marco Odermatt strebt den ersten Schweizer Riesenslalom-Sieg seit 2008 an.

Legende: Nach der «Ghost Edition» 2021 Loïc Meillard (Bild), Marco Odermatt und Co. können heuer wieder auf die Unterstützung der Schweizer Fans zählen. Getty Images

Macht der Ski-Tross rund um die Techniker in Adelboden Halt, werden unvergleichbare Sportgeschichten geschrieben. Oder haben Sie vergessen, dass ...

... Marc Berthod 2007 im Slalom von Rang 27 an die Spitze raste und 2,76 Sekunden aufholte?

... Berthod und Daniel Albrecht ein Jahr später im Riesenslalom einen Schweizer Doppelsieg feierten?

... Marcel Hirscher zwischen 2010 und 2019 mit 9 Siegen am «Chuenisbärgli» auftrumpfte und damit alleiniger Rekordhalter ist?

Historische Momente in Adelboden

Schliessen 04:10 Video Marc Berthod mit fulminanter Aufholjagd 2007 Aus sportpanorama vom 07.01.2007. abspielen 05:14 Video Schweizer Doppelsieg in Adelboden Aus sportaktuell vom 05.01.2008. abspielen 01:10 Video Rekord: Marcel Hirschers 9. Sieg in Adelboden 2019 Aus sportlive vom 13.01.2019. abspielen

2021: Die «Ghost Edition»

Adelboden verwandelt sich an diesem einen Wochenende im Jahr in einen veritablen Hexenkessel mit einer einzigartigen Stimmung. Letztes Jahr dann der Bruch mit der Tradition: Pandemiebedingt fehlten die Zuschauer.

Vor leeren Rängen feierten Marco Odermatt und Loïc Meillard ihre Podestplätze im Riesenslalom. Lediglich ein paar Freunde und Familienmitglieder wurden im Zielraum per Videokonferenz zugeschaltet.

01:31 Video Archiv: Marco Odermatt wird 2021 in Adelboden 3. Aus Sport-Clip vom 08.01.2021. abspielen

2022: Grünes Licht trotz Omikron

Schon im Riesenslalom vom Samstag dürfen die Zuschauer auf den ersten Schweizer Sieg seit 2008 hoffen: Marco Odermatt befindet sich in einer beneidenswerten Form.

Nach der Tristesse im vergangenen Jahr, wird sich der Zielraum heuer wieder mit Publikum füllen – unter strengen Schutzvorkehrungen und Zertifikatspflicht. Allerdings kann sich die Situation laut den Verantwortlichen kurzfristig ändern.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt die Rennen in Adelboden wie folgt: Samstag: Riesenslalom, 1. Lauf ab 10:20 Uhr, 2. Lauf ab 13:25 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

Sonntag: Slalom, 1. Lauf ab 10:20 Uhr, 2. Lauf ab 13:25 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

Dernière für Rennleiter Pieren

Hans Pieren gehörte in den vergangenen 28 Jahren ebenso zum «Chuenisbärgli» wie das «Vogellisi» zur Zieleinfahrt der Schweizer Athleten – am Wochenende wird der 59-Jährige beim Ski-Weltcup in Adelboden zum letzten Mal die Verantwortung tragen.

Pieren begann im Sommer 1994 als Rennleiter und half mit, die «Internationalen Adelbodner Skitage» von einem Skirennen zu einem der grössten Sport-Events in der Schweiz zu entwickeln. Parallel dazu war er zwischenzeitlich als Cheftrainer der Schweizer Frauen tätig (1999 bis 2001).

Legende: Nimmt nach 28 Jahren den Hut Hans Pieren steht an diesem Wochenende zum letzten Mal als Rennleiter in Adelboden im Einsatz. Keystone