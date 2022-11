Der Gesamtweltcupsieger fährt in Lake Louise die schnellste Zeit. Niels Hintermann beendet das letzte Training als 10.

Weltcup in Lake Louise

Marco Odermatt hat seine vorzügliche Form auch im 2. und letzten Training zur Abfahrt in Lake Louise unter Beweis gestellt. Der Nidwaldner stellte in 1:26,52 Minuten die Bestzeit vor dem Norweger Aleksander Kilde (+0,09) auf.

«Das Licht war heute besser, somit konnte man mit weniger Risiko ans Limit gehen», erklärte Odermatt nach seiner Trainingsfahrt. Er habe gewusst, dass das 1. Training am Dienstag (nur Rang 39) nicht der Realität entspreche und einiges nicht gestimmt habe. Insofern sei die Bestzeit zwar «etwas unüblich, aber auch nicht sehr überraschend».

Vier Schweizer in den Top 15

Mit Niels Hintermann (10.) fuhr ein weiterer Schweizer in die Top 10. Gewohnt zurückhaltend gab sich noch Beat Feuz, der sich mit rund einer Sekunde Rückstand und unmittelbar hinter Stefan Rogentin als 15. klassierte.

Der Auftakt in die Speedsaison der Männer geht am Freitag mit der Abfahrt über die Bühne (ab 20:15 Uhr auf SRF info). Am Samstag und Sonntag steht jeweils ein Super-G auf dem Programm.

