Darf man Marc Berthod Glauben schenken, so gibt es für die Heimfans am Samstag in der 89. Lauberhorn-Abfahrt (ab 12:00 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App) garantiert etwas zu feiern. Der SRF-Ski-Experte hat nämlich gleich mehrere Schweizer Kandidaten aus verschiedenen Gründen auf seiner Rechnung – mehr dazu im Video:

Lässt Berthod sein Herz sprechen, so wünscht er Carlo Janka einen Exploit auf dessen Lieblingsstrecke.

einen Exploit auf dessen Lieblingsstrecke. Die Knallerprognose sieht vor, dass Beat Feuz und Mauro Caviezel zu zweit aufs Podest rasen.

und zu zweit aufs Podest rasen. Auch gemäss Papierform wird Beat Feuz als Favorit ganz hoch gehandelt.

So präsentierte sich das Podest bei der Lauberhorn-Abfahrt 2018:

Beat Feuz (Sz) Aksel Svindal (No) Matthias Mayer (Ö)

Wem trauen Sie den Abfahrtssieg zu? Mauro Caviezel Mauro Caviezel % Beat Feuz Beat Feuz % Max Franz Max Franz % Aleksander Kilde Aleksander Kilde % Matthias Mayer Matthias Mayer % Dominik Paris Dominik Paris % Einem anderen Fahrer Einem anderen Fahrer % Christof Innerhofer Christof Innerhofer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.