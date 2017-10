Bode Miller beendet Karriere

Die Karriere von Bode Miller ist zu Ende. Der 40-jährige Amerikaner erklärte in einem Interview, er werde nie mehr im Weltcup fahren.

Über dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Weltcup-Einsatz sagte Miller in einem auf den sozialen Netzwerken verbreiteten Gespräch, dass er nie wieder professionell fahren werde: «Ich bin fertig. Ich bin lange gefahren und habe kein Verlangen mehr danach.» Der vierfache Vater hatte zuletzt Anfang Jahr eine Rückkehr in den Weltcup in Aussicht gestellt.

WM 2015: Heftiger Sturz bei letztem Ernstkampf

Zweimal Gesamtweltcup-Sieger

Das letzte Rennen bestritt Miller Anfang Februar 2015 bei der WM in Beaver Creek, als er sich bei einem heftigen Sturz im Super-G Schnittwunden zuzog. Seinen letzten von insgesamt 33 Weltcup-Siegen feierte er im Dezember 2011 in der Abfahrt von Beaver Creek.

2005 und 2008 gewann er den Gesamtweltcup. Zudem wurde er 2010 in Vancouver Olympiasieger in der Super-Kombination und holte fünf weitere Olympia-Medaillen. Zu seinem Palmarès gehören auch vier WM-Titel in vier verschiedenen Disziplinen (Kombination und Riesenslalom 2003 in St. Moritz sowie Super-G und Abfahrt 2005 in Bormio).