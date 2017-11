Historischer Saisonstart: Schweizer Slalomfahrer glänzen

3 Schweizer unter den ersten 6: Das gab es im Slalom-Weltcup noch nie. Das Schweizer Team überzeugt in Levi auf ganzer Linie. Der Sieg geht an den Deutschen Felix Neureuther.

Das Schweizer Best-of: Meillard, Aerni und Yule
Die Entscheidung: Der Brite Dave Ryding scheidet aus

Die Entscheidung: Der Brite Dave Ryding scheidet aus 1:01 min, vom 12.11.2017

Das Podest

1. Felix Neureuther (De) 1:42.83

2. Henrik Kristoffersen (No) + 0.37

3. Mattias Hargin (Sd) + 0.45

Die starken Schweizer

Die Leistung des Schweizer Teams macht Lust auf mehr. Daniel Yule, der zeitgleiche Luca Aerni sowie Loic Meillard belegten geschlossen die Ränge 4 bis 6. Zum ersten Slalom-Podest seit 2010 fehlten nur 9 Hundertstel.

Das Trio konnte sich im letzten Lauf bei garstigen Wetterverhältnissen deutlich steigern. Loic Meillard machte mit der viertbesten Laufzeit gar 14 Ränge gut.

Eine hervorragende Fahrt zeigte auch Reto Schmidiger. Im 1. Lauf fuhr er mit der Startnummer 37 auf den 6. Zwischenrang. Im 2. Lauf konnte er aber nicht mehr an diese Leistung anknüpfen und fiel auf den 10. Rang zurück.

Der geschlagene Brite

Für den Briten Dave Ryding hätte es der grosse Tag werden können. Er führte überraschend nach dem 1. Lauf und auch im 2. Lauf lag der 30-Jährige mit über einer halben Sekunde in Führung, ehe er ausschied. Damit holte sich Felix Neureuther mit zwei starken Läufen den Auftaktsieg beim Slalom in Levi.

Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher, der sich im Sommertraining den Knöchel brach, konnte noch nicht mit den Besten mithalten. Der Österreicher belegte Rang 17.

Die Stimmen

« Die Podestplätze werden kommen. » Daniel Yule



Meillard: «Das Rezept? Einfach relaxed bleiben!
Yule: «Hätte Platz 4 sofort unterchrieben»
Aerni: «Das Podest kommt immer näher»
Schmidiger: «Es fühlt sich sehr gut an»

Yule: «Hätte Platz 4 sofort unterchrieben» 1:23 min, vom 12.11.2017

Aerni: «Das Podest kommt immer näher» 1:01 min, vom 12.11.2017

Schmidiger: «Es fühlt sich sehr gut an» 2:19 min, vom 12.11.2017

Das weitere Programm

Die Slalom-Spezialisten sind erst wieder in einem Monat in Val d'Isère am Start. Die nächste Destination für die Speed-Fahrer ist Lake Louise am Wochenende vom 25./26. November.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.11.2016, 12:55 Uhr