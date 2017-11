Nun also doch: Hirscher in Levi am Start

Das Rätselraten hat ein Ende. Marcel Hirscher wird beim Weltcup-Auftakt der Männer im Slalom in Levi am Start stehen.

Das «kleine Wunder» ist da – Hirscher startet in Levi 0:24 min, aus sportflash vom 10.11.2017

Über den Start in Levi des Gesamtweltcup-Siegers der letzten 6 Jahre herrschte bis zuletzt Ungewissheit. Jetzt hat sich Marcel Hirscher entschieden, an den Start zu gehen. Er fliegt noch am Freitag nach Finnland.

Hirscher hatte sich im Sommertraining einen Knöchelbruch zugezogen und nahm erst am Montag das Ski-Training wieder auf. Die erste Ski-Trainingswoche verlief offenbar zufriedenstellend: «Nach dem Training auf der Reiteralm haben wir beschlossen, dass wir es versuchen», teilte Hirscher mit. Der 28-jährige Österreicher hat in Levi 2013 und 2016 gewonnen.