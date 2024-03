Marco Odermatt konnte nach seinem Gesamtweltcupsieg auch ein wenig geniessen. Nun will er aber in Aspen zum nächsten Erfolg ansetzen.

Nach dem (auch rechnerisch perfekten) Sieg im Gesamtweltcup geht es für Marco Odermatt Schlag auf Schlag weiter. In Aspen stehen bereits wieder 2 Riesenslaloms auf dem Programm. Trotzdem liess es sich der Nidwaldner in den Tagen dazwischen nicht nehmen, seinen 3. Triumph auch ein bisschen zu geniessen.

Auf Instagram zeigte sich der Überflieger in den USA am Powdern, am See und mit einem Bierchen in der Hand. «Es geht nicht immer nur um Rennen und ums Gewinnen ... es geht auch darum, eine gute Zeit zu haben und das Leben zu geniessen», schrieb der 26-Jährige dazu.

Diese Pause ist dem Überflieger zu gönnen, doch bereits am Freitag und Samstag geht's für ihn halt doch schon wieder um Rennen und ums Gewinnen. Denn in Aspen bestreitet er die nächsten Riesenslaloms – und da kann er bekanntlich fast nichts anderes, als zu siegen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle 3 Rennen aus Aspen sehen Sie live bei SRF: Freitag, Riesenslalom 1: 1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 21 Uhr

1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 21 Uhr Samstag, Riesenslalom 2: 1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 21 Uhr

1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 21 Uhr Sonntag, Slalom: 1. Lauf um 17 Uhr, 2. Lauf um 20 Uhr

Diese Saison hat er alle 7 «Riesen» bislang als Schnellster beendet, am Freitag kann er im viertletzten Riesenslalom die kleine Kugel einsacken. Sein erster Verfolger, der Kroate Filip Zubcic, hat mit 314 Punkten nicht mal die Hälfte von Odermatts 700 Zählern auf dem Konto. Das heisst: Egal, was seine Konkurrenten machen, bereits ein 16. Rang reicht für den erneuten Triumph. Aufgrund der Vergangenheit ist aber mit einem weiteren Triumph zu rechnen.

Die Abfahrtskugel ist eigentlich mein grösstes Ziel in dieser Saison.

«Im Riesenslalom ist es bis jetzt die perfekte Saison. Das liegt nicht an der Konkurrenz, es ist ab und zu sehr eng. Aber ich schaffe es immer wieder, mich zu motivieren und Vollgas zu geben. Selbstverständlich ist das definitiv nicht», sagt Odermatt. Grosse Zweifel, dass er in seiner Paradedisziplin die Kristallkugel holen wird, hegt er aufgrund der deutlichen Ausgangslage nicht.

Deshalb richtet er den Blick auch schon ein bisschen auf die Speed-Disziplinen, wo nur noch die Rennen beim Weltcup-Finale in Saalbach anstehen und zwei weitere Kugeln sehr realistisch sind. «Im allerletzten Rennen geht es um die Abfahrtskugel. Das ist eigentlich mein grösstes Ziel in dieser Saison», so Odermatt. Das Duell mit Cyprien Sarrazin werde «spannend bis zum Schluss» – zumindest für die Ski-Fans eine willkommene Abwechslung.

05:26 Video Tumler: «Cool, dass ich im Endspurt mit solchen Resultaten aufblühen kann» Aus Sport-Clip vom 01.03.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 26 Sekunden.