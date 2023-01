Aufgrund der suboptimalen Wettervorhersagen wird der Super-G am Lauberhorn am Freitag um eine halbe Stunde vorgezogen.

Super-G am Freitag schon um 12:00 statt 12:30 Uhr

Programmanpassung in Wengen

Die Wetterprognosen im Hinblick auf die Lauberhorn-Rennen von diesem Wochenende sehen alles andere als optimal aus. Aus diesem Grund mussten die Organisatoren bereits eine kleine Anpassung am Programm vornehmen. So fällt der Startschuss zum Super-G am Freitag statt wie geplant um 12:30 Uhr bereits um 12:00 Uhr.

Möglich ist auch, dass der Start nach unten versetzt wird vom Hundschopf auf die Minschkante, sollte das Wetter am Freitag nicht mitspielen. Weitere zeitliche Verschiebungsmöglichkeiten sind gemäss OK-Präsident Urs Näpflin vorhanden.

Keine Rochade zwischen Rennen

Im Raum hatte zwischenzeitlich auch ein Programm-Switch zwischen Abfahrt am Samstag und Slalom am Sonntag gestanden. Weil die Wetteraussichten für den Samstag aber ziemlich gut ausschauen, kommt es nicht zu einer Rochade.

02:29 Video Beat Feuz nimmt Sie mit auf die Lauberhorn-Abfahrt Aus Sport-Clip vom 12.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.