In der Schweiz beliebt, doch in der grossen Skiwelt in den Hintergrund gerutscht.

Wengen putzt sich heraus für die Abschiedsvorstellung. Die 70. Kombination vom Freitag dürfte das letzte Rennen dieser Art am Lauberhorn sein. Beim internationalen Skiverband FIS ist die Disziplin auf dem Abstellgleis gelandet.

In einer ersten Stellungnahme wies das IOC einen Antrag auf die Stornierung des Kombi-Wettbewerbs zurück. Deshalb muss im Frühling an einer FIS-Tagung in Dubrovnik neu verhandelt werden – erst dann weiss das Lauberhorn-OK, was Sache ist.

Als der Skilanglauf auch noch zählte

Weil die Kombi seit längerem angezählt ist, spricht Wengen-Rennleiter Robert «Bob» Lehmann von einer «Leidensgeschichte, die bei unserem Publikum aber stets Anklang fand». Die Alpine Kombination, wie man sie heute kennt, wurde 2005 lanciert.

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es kein separates Rennen. Die Kombi-Wertung basierte auf komplexen, nicht durchschaubaren Rechnungsformeln. Ganz in den Anfangszeiten war sogar der Skilanglauf noch Bestandteil. Dieses Punktesystem führte regelmässig zu Kuriositäten, wie etwa:

Die Zeitdifferenz zwischen dem 1. und 3. Fahrer konnte gut und gerne 16 Sekunden betragen.

1987 wurde Pirmin Zurbriggen nur darum zum Sieger ausgerufen, weil er als Einziger ein gültiges Abfahrts- und Slalom-Ergebnis in der Wertung hatte.

Zahlen zum Kombinations-Wettbewerb in Wengen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Erstdurchführung im Jahr 1930

Am Freitag trägt das OK Lauberhorn die 70. Kombination aus – live bei SRF zwei sowie in unserer Sport App wie folgt: 10:20 Uhr Slalom; 13:30 Abfahrt; 19:00 Siegerehrung

aus – live bei SRF zwei sowie in unserer Sport App wie folgt: 10:20 Uhr Slalom; 13:30 Abfahrt; 19:00 Siegerehrung Die Schweiz stellte die meisten Sieger in der Wengen-Kombi, deren 23 (knapp vor Österreich mit 21). Total trugen sich 11 Nationen in die Gewinnerliste ein.

in der Wengen-Kombi, deren (knapp vor Österreich mit 21). Total trugen sich in die Gewinnerliste ein. Rekordsieger in der Wengen-Kombi sind die beiden Einheimischen Karl Molitor und Heinz von Allmen sowie Guy Périllat (Fr), die zwischen 1938 und 1963 je 3 Tageserfolge errangen.

In 4 Kapiteln rollt «Bob» Lehmann die Geschichte der Superkombi von Wengen auf:

1.) Aller Anfänge sind schwer

Es war dies 2005 bei der Geburtsstunde der Superkombination. «Kein Mensch aus dem OK hatte damals eine Ahnung, wie wir das anpacken sollen. Deshalb wurde das Rennen früh schon wieder unterbrochen.» Doch hören Sie selbst...

2.) Der Föhn bläst den Fahrer durch den Alpweg

150 km/h zeigte die Windmessung an. Gleich reihenweise donnerten die Athleten darum im Kernen-S ins Auffangnetz, wie sich Lehmann erinnern kann.

3.) Alles auf einer Piste

In der (Schnee-)Not mussten auch die Wengen-Veranstalter erfinderisch sein. Lehmann erzählt die Geschichte dazu, die nicht bei allen Euphorie ausgelöst hat.

4.) Sensationsmann Niels Hintermann schlägt zu

An einem Schlechtwettertag nutzte ein Trio, das zuvor im Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden hatte, die Gunst der Stunde. Trotz ungewohnter Konstellation hatte Lehmann seine Freude daran.

