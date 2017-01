Teamsenior Marc Gini bleibt eine allerletzte Chance

Die nackten Zahlen sprechen nicht für Marc Gini. Doch der 32-jährige Slalomspezialist gibt sich unbeirrt: Er will am Dienstagabend in Schladming noch auf den WM-Zug aufspringen.

Gini steht unter Resultatdruck 2007: Ginis Sternstunde auf der Reiteralm Marc Gini vor 10 Jahren: So schön jubeln Sieger Gini steht unter Resultatdruck 1:10 min, vom 23.1.2017

2007: Ginis Sternstunde auf der Reiteralm 3:18 min, vom 23.1.2017

Marc Gini vor 10 Jahren: So schön jubeln Sieger 0:20 min, vom 23.1.2017 Die Anreise zur WM nach St. Moritz wäre für den Wahl-Churer Marc Gini ein Katzensprung. Dennoch ist der Weg dorthin als Athlet ein steiniger. Der Teamsenior hat in diesem Winter Rang 16 von Levi als Bestresultat vorzuweisen

Die Selektionskriterien lauten: 1-mal Top 7 oder 2-mal Top 15

Die Schweiz hat 4 Startplätze: Daniel Yule und Luca Aerni erfüllten bislang die Richtlinien

In Schladming hat Gini bei 10 Anläufen noch kein einziges gültiges Resultat herausgefahren « Ich werde voll angreifen und auf ein Top-Resultat fahren. » Marc Gini

Zusatzinhalt überspringen Zur Person Marc Ginis Debüt im Weltcup liegt 14 Jahre zurück. Der Technikspezialist errang im November 2007 auf der Reiteralm den bislang letzten Schweizer Slalomsieg. Dazu kommen im Weltcup 9 Top-10-Ergebnisse. Der 32-jährige Bündner bestritt zwischen 2005 und 2013 jede WM. Bei den ersten 3 Starts schied er stets aus, später resultierten die Ränge 37 und 18. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage hält Marc Gini an seinem Ziel fest. Er glaubt fest daran, dass im Februar die Heim-WM in St. Moritz mit ihm stattfindet. Es wäre bereits seine 6. Teilnahme und die Rückkehr an die Titelkämpfe, für die er vor 2 Jahren kein Aufgebot erhielt. Der 32-jährige B-Kaderfahrer wird auf einen Exploit angewiesen sein, soll sein Traum tatsächlich in Erfüllung gehen. Und ein WM-Start dürfte auch bei seiner weiteren Karriereplanung das Zünglein an der Waage spielen. «Wenn ich es an die WM schaffe, stehen die Chancen grösser, dass ich weitermache», glaubt er. Mit einem definitiven Entscheid lässt sich der Teamsenior Zeit. Nicht auf Sicherheit, sondern auf Tutti Nach einem soliden Auftakt in den Winter (16. in Levi) übertrieb es Gini nach eigenem Empfinden etwas mit dem Training, ihn plagten deshalb Müdigkeitserscheinungen. «Doch nun bin ich wieder im Formhoch. Ich muss es einfach auf der Piste umsetzen und zwei gute Läufe runter bringen können», sagt er. Beim Nachtslalom in Schladming bekommt Gini seine allerletzte Chance. «Ich werde voll angreifen und auf ein Top-Resultat fahren», versichert er. Was der letzte Schweizer Slalomsieger im Weltcup wohl auch tun wird: Alle Widrigkeiten ausblenden – inklusive seinem langen Leidensweg. Trauen Sie Marc Gini die WM-Selektion noch zu? Optionen Ja Nein Gini setzt all seine Hoffnungen in Schladming #Kitzbühel 2017 was the most challenging slalom i ever skied. Happy to walk away with some points. Now ALL IN in #Schladming ! #voelklskis #ochsnersport #dalbello #leki #beabeaster #uvex Ein von Marc Gini (@marcgini) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 8:04 Uhr TV-Hinweis Verfolgen Sie den Nachtslalom aus Schladming am Dienstag live auf SRF zwei oder im Stream und Ticker via SportApp. 1. Lauf um 17:30, der 2. Lauf folgt um 20:35 Uhr.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 23.01.2017 22:25 Uhr Marc Gini im Interview: «Ich muss noch etwas zeigen» 3:09 min, vom 23.1.2017

