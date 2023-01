Die Bedingungen am Bärenberg in Zagreb verhindern den Frauen-Slalom am Donnerstag.

Legende: Kaum Schnee in Zagreb Der Slalom vom Donnerstag kann nicht stattfinden. Keystone/GIOVANNI AULETTA

Ab 15:00 Uhr am Donnerstag hätten sich Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener und Co. durch den Stangenwald oberhalb von Kroatiens Hauptstadt Zagreb schlängeln sollen. Doch der 2. Slalom am Bärenberg wird nicht stattfinden. Die Organisatoren mussten das Rennen am Donnerstagvormittag absagen.

Alle Bemühungen, am Sljeme auch für den zweiten Slalom eine einigermassen renntüchtige Piste herzurichten, waren umsonst. Plusgrade im zweistelligen Bereich und starker Wind in der Nacht machten jede Hoffnung zunichte.

Wärme, Wind – und Stolz

Rennleiter Peter Gerdol erklärte: «Das Wetter war nicht auf unserer Seite. In den letzten 14 Tagen fielen die Temperaturen nie unter den Gefrierpunkt.» Wind und Wärme hätten am Donnerstag den unteren Streckenteil «zerstört». Zumindest für den Mittwoch zog Gerdol ein positives Fazit: «Wir hatten ein sehr gutes Rennen bei unmöglichen Bedingungen.»

Shiffrin muss warten

Am Mittwoch hatte der immense Aufwand noch gefruchtet. Die Fahrerinnen fanden, gemessen an den äusseren Bedingungen, auf dem weissen Schneeband in grün-brauner Umgebung akzeptable Verhältnisse vor.

01:23 Video Archiv: Am Mittwoch gewann Shiffrin in Zagreb Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Durch die Absage entgeht Mikaela Shiffrin fürs Erste die Möglichkeit, den Rekord von 82 Weltcup-Siegen ihrer Landsfrau Lindsey Vonn einzustellen. Die nächsten Gelegenheiten folgen schon in den kommenden Tagen. Am Wochenende bestreiten die Frauen in Kranjska Gora in Slowenien zwei Riesenslaloms, am Dienstag danach in Flachau im Salzburgerland einen Slalom.

