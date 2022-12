Das Podest:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:25,44 Minuten

Vincent Kriechmayr (AUT) 1:25,44 Minuten 2. Marco Odermatt (SUI) +0,11 Sekunden

3. Matthias Mayer (AUT) +0,13

«Was ist denn hier los?», staunte Vincent Kriechmayr, als er im Ziel sah, dass er Überflieger Marco Odermatt um elf Hundertstel überflügelt hatte. Und die Verwunderung des Österreichers war berechtigt – die restliche Konkurrenz biss sich auch an der Zeit des Nidwaldners die Zähne aus.

Dabei standen die Vorzeichen Odermatts auf der «Saslong», wo er im letzten Jahr mit Platz 24 im Super-G sein Streichresultat einfuhr, nicht besonders vielversprechend. Ihm stand der erste Abfahrtsstart in Gröden bevor, er zeigte sich im Training verhalten und hatte zuletzt auch selbst die Fortführung seiner Serie angezweifelt.

Schliessen 02:29 Video Die Fahrt von Marco Odermatt auf Platz 2 Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 01:54 Video Kriechmayr verdrängt Odermatt von der Spitze Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Doch der 25-Jährige verblüffte auch im Val Gardena. Odermatt meisterte besonders die Schlüsselstelle «Ciaslat» mit Bravour und klassierte sich damit saison- und disziplinenübergreifend zum 12. Mal nacheinander auf dem Weltcup-Podium. Als Zweiter beendete er das Rennen im «Österreicher-Sandwich» hinter Kriechmayr und zwei Hundertstel vor dessen Landsmann Matthias Mayer. Eine Irrfahrt war Odermatts Auftritt deshalb keineswegs.

Schliessen 02:12 Video Odermatt: «Cool, wenn ein solches Risiko belohnt wird» Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden. 00:59 Video Kilde: «Ausgangs Ciaslat war es nicht gut genug» Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 00:50 Video Feuz: «War für Gröden-Verhältnisse kein schlechter Auftritt» Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Neben dem Podium klassierte sich auf der verkürzten Strecke Top-Favorit Aleksander Kilde als Fünfter. Der Norweger, welcher bisher beide Abfahrten dieser Saison gewonnen hatte, wählte beim Zielsprung eine Linie entlang des linken Streckenrands und verlor zum Schluss 13 Hundertstel auf den drittplatzierten Mayer.

Die weiteren Schweizer

9. Beat Feuz +0,49

10. Stefan Rogentin +0,50

17. Niels Hintermann +0,63

18. Alexis Monney +0,72

41. Gilles Roulin +1,33

43. Urs Kryenbühl +1,43

48. Justin Murisier +1,75

49. Lars Rösti +1,82

Zu den Geschlagenen im engen Kampf um den Tagessieg gehörte nebst Kilde auch Beat Feuz. Die Fahrt des Schangnauers auf Rang 9 bestätigte, dass die Piste unter dem Langkofel weiter nicht zu den Lieblingen in Feuz' Rennkalender gehört. Direkt dahinter überraschte Stefan Rogentin als Zehnter.

Niels Hintermann, im letzten Jahr an gleicher Stelle noch Dritter, handelte sich vor einem starken Schlussabschnitt bereits ein zu grosses Defizit ein und fuhr auf Platz 17. Alexis Monney klassierte sich als 18. – sein bestes Weltcup-Resultat.

Schliessen 01:57 Video Die Fahrt von Feuz Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden. 02:08 Video Die Fahrt von Hintermann Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 01:41 Video Rogentin fährt mit Startnummer 30 in die Top 10 Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Hemetsberger nimmt zu viel Risiko

Der mit der Nummer 10 gestartete Daniel Hemetsberger sorgte für einen Schreckmoment in der «Ciaslat». Der Österreicher stürzte mit Bestzeit spektakulär, gab aber direkt darauf per Handzeichen Entwarnung und konnte selbstständig ins Ziel fahren. Hemetsberger war einer der zahlreichen «Kamelbuckel» zum Verhängnis geworden.

01:12 Video Hemetsberger wird unsanft abgeworfen Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Das weitere Programm

Odermatt und Co. steht in den folgenden Tagen ein Mammutprogramm bevor: Am Freitag geht es im Grödnertal weiter mit dem Super-G, ehe am Samstag die 2. Abfahrt bevorsteht. Anschliessend gastiert der Weltcup-Tross für zwei Riesenslaloms in Alta Badia. Alle Rennen können Sie bei SRF live mitverfolgen – jene der Techniker jeweils ab 9:45 Uhr und jene der Speed-Spezialisten ab 11:45 Uhr.