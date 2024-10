Abrupte Aufgabe in Kalifornien

Legende: Es ist der Wurm drin Der Körper von Dominic Stricker streikt abermals. Keystone/Peter Klaunzer

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Swiss Indoors in Basel wird Dominic Stricker gesundheitlich erneut ausgebremst. Der 22-jährige Berner führte in der Erstrundenpartie des ATP-Challenger-Turniers in Tiburon, Kalifornien, gegen den Einheimischen J.J. Wolf im 1. Satz 5:3, ehe er den Platz unter Tränen verliess.

Der Grund für seine Aufgabe ist aktuell noch nicht bekannt. Ebenso gibt es keine Angaben über die Schwere einer möglichen neuen Verletzung. Erst am Dienstag ist Stricker für den Heimauftritt in der St. Jakobshalle mit einer Wildcard ausgestattet worden.

Ein Teufelskreis seit fast einem Jahr

Im ersten Halbjahr war der Schweizer Hoffnungsträger durch langwierige Rückenschmerzen zu einer langen Pause gezwungen worden. Anfang Juni kehrte er schliesslich für Matches auf die Courts zurück.

Nennenswerte Stricke zerriss Stricker seit seinem Comeback keine. Er, der im 2023 noch die Nummer 88 der Welt gewesen war, stürzte im Ranking auf Position 328 ab. Auf der ATP-Tour weist er diese Saison eine Matchbilanz von 1:4 aus.