Legende: Schauspiel vor dem Schaukampf Federer und Zverev posieren auf einem Mini-Tennisfeld am Äquator in Quitos Zitadelle. imago images

Nach dem Rekord-Spiel in Mexiko City am Vortag duellierten sich Roger Federer und Alexander Zverev am Sonntag in Quito in der Nähe des Äquators. 12'000 Zuschauer kamen ins Coliseum Ruminahui in Ecuadors Hauptstadt, die auf einer Höhe von 2850 Metern in den Anden gelegen ist.

Zum Abschluss einer Reihe an Exhibition-Matches in Lateinamerika feierte Federer einen weiteren Sieg gegen den 16 Jahre jüngeren Deutschen. Der Baselbieter setzte sich mit 6:3, 6:4 durch.

Legende: Sieger in Ecuador Federer nach dem Erfolg gegen Zverev im Exhibition-Match in Quito. Keystone

3 von 4 Exhibitions an Federer

Damit gewann Federer 3 von 4 Duellen in der letzten Woche: Der Schweizer siegte in Santiago de Chile, Mexico City und nun in Quito. Zverev durfte einzig in Buenos Aires jubeln. Die geplante Exhibition im kolumbianischen Bogota am Freitag hatte wegen einer Ausgangssperre abgesagt werden müssen.