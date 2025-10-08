Legende: Wird in Australien von Amateuren herausgefordert Die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz. IMAGO / AFLOSPORT

Einmal mit den grössten Namen im Tennis auf dem Court stehen und dann auch noch die Chance auf einen Millionengewinn haben? Dieser Traum wird im Januar für zehn Amateurspieler Realität. Beim «1 Point Slam» vor Beginn der Australian Open kommt es gleich mehrfach zu besonders ungleichen Duellen.

Die Regeln des Showevents sind simpel: 22 Profis, darunter Carlos Alcaraz, der als einziger Topspieler bisher bestätigt wurde, treten an – hinzukommen zehn Amateure. Im K.o.-Modus werden fünf Runden ausgespielt, bei jedem «Match» entscheidet ein einziger Punkt über Sieg oder Niederlage. Eine Runde «Stein-Schere-Papier» entscheidet über das Aufschlagrecht. Der Sieger des Finals erhält ein Preisgeld von einer Million australische Dollar (etwa 525'000 Franken).

Amateurspieler aus ganz Australien können sich in den kommenden Monaten für den Event qualifizieren. Bereits in diesem Jahr hatten die Veranstalter das Konzept eingeführt – allerdings damals noch ohne die ganz grossen Namen und ohne ein Millionen-Preisgeld. Ein Amateur schaffte es dabei bis in den Halbfinal.