An allen 3 Austragungsorten Brisbane, Sydney und Perth gibt es je 2 Gruppen mit 3 Teams. Gespielt werden in den Vorrunden-Duellen jeweils 2 Frauen- und Männer-Einzel sowie 1 Mixed-Doppel. Die beiden Gruppensieger der jeweiligen Austragungsorte spielen anschliessend gegeneinander. Die Sieger sowie der bestplatzierte der Verlierer rücken in die Finalrunde in Sydney vor.