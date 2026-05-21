Die Halbfinalisten von Genf stehen fest: Bublik, Tien, Rune und Navone machen den Titel unter sich aus.

Legende: Im Halbfinal wieder am Ball Alexander Bublik. imago images/Insidefoto

Am frühen Abend setzt sich Learner Tien (USA/ATP 20) gegen Landsmann Alex Michelson (ATP 41) im Viertelfinal des ATP-250-Turniers von Genf durch.

Alexander Bublik (KAZ/ATP 10) sichert sich im Anschluss das letzte Halbfinalticket in Genf.

Früher im Verlauf des Tages haben schon Casper Ruud (NOR/ATP 17) und Mariano Navone (ARG/ATP 42) ihre Viertelfinals gewonnen.

Learner Tien und Alex Michelson sind beide in Kalifornien aufgewachsen und kennen sich schon seit der Jugend. Doch während der knapp 2 Stunden, die sie sich gegenüberstanden, musste die Freundschaft ruhen. Dass sich die beiden schon länger kennen, wird anhand der Aufschlagspiele der beiden deutlich: Beim 4:6, 6:3, 1:6 zugunsten Tiens gab es insgesamt 12 Breaks.

Tien trifft im Halbfinal von Genf auf Alexander Bublik. Der Kasache setzte sich im letzten Viertelfinal gegen Arthur Rinderknech (FRA/ATP 24) in 3 Sätzen mit 5:7, 6:4, 6:2 durch. Bublik hatte den Franzosen im 2. Umgang früh gebreakt und nahm seinem Gegner im 3. Satz die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Danach liess er sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Navone und Ruud im anderen Halbfinal

Die ersten beiden Halbfinaltickets hatten sich Mariano Navone und Casper Ruud schon am Nachmittag gesichert. Navone machte mit seinem spanischen Kontrahenten, Jaume Munar, mit 6:2, 6:2 kurzen Prozess. Auch Ruud setzte sich gegen Alexei Popyrin, der in der Runde zuvor Taylor Fritz ausschaltete, in zwei Sätzen durch. In lediglich 1:13 Stunden setzte er sich mit 6:4, 6:3 durch.

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