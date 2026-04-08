Legende: Ratlos im Fürstentum Bei Daniil Medwedew passte in Monte-Carlo nichts zusammen. Keystone/SEBASTIEN NOGIER

Grosse Liebe empfand Daniil Medwedew noch nie fürs Sandplatztennis. Ganz im Gegenteil. «Ich mag es nicht», sagte er einmal, «für mich ist es einfach nur schmutzig. Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig.»

Am Mittwoch stellte er seine Abneigung wieder einmal unter Beweis. Zum Auftakt der Sandsaison liess sich der Russe, einst die Nummer 1 der Welt und eigentlich nicht schlecht in Form, beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo vom Italiener Matteo Berrettini vom Platz schiessen. Zum ersten Mal in seiner Profilaufbahn unterlag Medwedew (ATP 10) mit 0:6, 0:6. Bloss 49 Minuten dauerte das Debakel. Zwischendurch zerhackte Medwedew aus Frust seinen Schläger.

Berrettini staunt

Berrettini, zuletzt immer wieder von Verletzungen ausgebremst, staunte nach dem Match über sich selbst. «Das war definitiv eine der besten Leistungen in meinem Leben. Ich habe vielleicht drei Bälle verschlagen», sagte die Weltnummer 90. Einen derart klaren Sieg, den ersten «Double Bagel» in seiner Karriere, habe er allerdings nicht erwartet, so Berrettini.

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