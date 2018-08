Federers langes Warten in New York

Im September 2008 gewann Roger Federer zum 5. Mal in Folge die US Open. Es war sein 13. Grand-Slam-Titel. Sieben weitere sind seither dazu gekommen – in New York konnte der Schweizer indes nie mehr triumphieren.

Einige Male kam Federer der Trophäe nahe. Der heute 37-Jährige erreichte 2009 und 2015 das Endspiel und stand daneben 3 Mal im Halbfinal. Ein 6. Titel im «Big Apple» blieb dem Maestro aber verwehrt.

Nun schickt sich Federer erneut an, die US Open zu gewinnen. Als aktuelle Weltnummer 2 und Cincinnati-Finalist hat der Baselbieter sicher das Zeug dazu. Doch einfach wird es ihm auch 2018 nicht gemacht werden.