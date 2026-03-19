Der Franzose Moïse Kouamé wird zum jüngsten Spieler seit Rafael Nadal, der an einem ATP-1000-Turnier einen Sieg feiert.

Legende: Neuer Stern am Tennishimmel? Moïse Kouamé sorgt in Miami für Aufsehen. imago images/Abacapress

Moïse Kouamé (ATP 385) hat in der ersten Runde des Turniers in Miami ein Stück Tennisgeschichte geschrieben. Der 17-jährige Franzose besiegte den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda (ATP 96) 5:7, 6:4, 6:4 und ist damit der jüngste Spieler, der jemals einen Match in Miami gewonnen hat. Zudem ist er der jüngste Spieler seit Rafael Nadal (Hamburg 2003), dem ein Sieg bei einem ATP-1000-Turnier gelungen ist.

Beim Stand von 5:7, 3:4 und 0:40 lag Kouamé bereits klar zurück und kämpfte zudem mit Krämpfen. Dennoch gelang dem Schützling von Richard Gasquet eine höchst unwahrscheinliche Wende. In der nächsten Runde trifft Kouamé am Samstag auf den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 22).

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