Vor 25 Jahren tauchte Roger Federer zum ersten Mal in der ATP-Weltrangliste auf. 25 Jahre später geht die Karriere zu Ende.

Nach 25 Jahren: Federers Kreis schliesst sich am Laver Cup

1997 erstmals in Weltrangliste

Die grossartige Karriere von Roger Federer geht zu Ende. Der 41-jährige Baselbieter wird im Rahmen des Laver Cups (Freitag bis Sonntag) zum letzten Mal einen Ernstkampf bestreiten. Sein letzter Einsatz wird allerdings keine Einzelpartie sein. Federer wird am Freitagabend an der Seite von Rafael Nadal im Doppel antreten (ca. 21:30 Uhr live SRF zwei).

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: In eigener Sache Laver Cup mit Roger Federer live auf SRF zwei 21.09.2022

Somit geht Federers Karriere fast auf den Tag genau 25 Jahre nach dem erstmaligen Auftauchen in der ATP-Weltrangliste zu Ende.

Am 22. September 1997 wurde der Name «Roger Federer» zum ersten Mal im ATP-Ranking geführt, anderthalb Monate nach seinem 16. Geburtstag. Damit hatte er seine beispiellose Karriere lanciert, die nur eine Richtung kannte: steil nach oben. Zwei Jahre später schaffte Federer den Sprung in die Top 100, im Mai 2002 war er erstmals unter den besten 10 klassiert.

Roger Federer bei «Gredig direkt» Box aufklappen Box zuklappen Roger Federer wird am Donnerstag Gast bei «Gredig direkt» sein. Die Sendung sehen Sie um 22:25 Uhr auf SRF 1.



Federer hält noch einige Rekorde

Von Februar 2004 bis August 2008 stand Federer 237 Wochen ununterbrochen an der Weltranglistenspitze, was heute noch Rekord bedeutet. Abgelöst wurde er damals von Nadal, der nach 160 Wochen de suite als Nummer 2 zum ersten Mal den Tennis-Thron bestieg.

In der Weltrangliste hält Federer noch heute zahlreiche weitere Rekorde:

Am 19. Februar 2018 wird der Schweizer mit 36 Jahren und 195 Tagen die älteste Nummer 1 der Welt. Diesen Rekord baut er im Juni aus (36 Jahre und 314 Tage).

Zwischen November 2003 und Juli 2010 steht er 346 Wochen in Folge in den Top 2 – Rekord.

Der «Maestro» hält weitere Langzeitrekorde: Er ist der Spieler mit den meisten Wochen in den Top 3 (750), Top 5 (859) und Top 10 (968).

Aufgrund seiner Knieverletzung konnte Federer 2019 und 2020 insgesamt nur 6 Turniere bestreiten. Zuletzt wurde er im Juni 2022 an Position 97 geführt, danach fiel er erstmals aus der Weltrangliste. Bei einem Comeback hätte er zunächst auf ein geschütztes Ranking zurückgreifen können, doch so weit wird es nun nicht mehr kommen. Federers Kreis schliesst sich mit seiner Herzensangelegenheit – dem Laver Cup.