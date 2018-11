Novak Djokovic trifft in seinem Halbfinal bei den ATP Finals auf Kevin Anderson. An seiner Seite: Erfolgscoach Marian Vajda.

Siebenmal in Folge hat Novak Djokovic den Südafrikaner Kevin Anderson geschlagen, zuletzt beim ATP-1000-Turnier in Schanghai. Kein Wunder, steigt der Serbe als Favorit in den Halbfinal beim Saison-Endturnier in London vom Samstagabend (21:00 Uhr live auf SRF zwei).

Starke Bilanz unter Vajda

Doch ohne Marian Vajda hätte sich Djokovic vielleicht gar nicht für das Turnier der 8 besten Spieler des Jahres qualifiziert. Seit der Slowake im April wieder mit dem Serben zusammenarbeitet, eilt Djokovic von Erfolg zu Erfolg.

43:5 Siege, Titel in Wimbledon, an den US Open sowie in Cincinnati und Schanghai, die Rückeroberung der Nummer 1 lautet die eindrückliche Bilanz des Gespanns. Vajda wurde folgerichtig zum Trainer des Jahres gewählt.

Er habe bei seiner Rückkehr gar nicht viel geändert, meint Vajda im SRF-Interview. Er habe lediglich seine Persönlichkeit eingebracht und Djokovic geholfen, zu seiner Trainingsroutine zurückzufinden. Ausserdem habe er den Staff erweitert und wieder einen Fitnesscoach engagiert.

«Fast ein Wunder»

Vajda lobte das Team, das Djokovic durch seine von Verletzungen geprägten schwierigen Monate gebracht habe und sagt: «Ich bin einfach zum richtigen Zeitpunkt zurückgekehrt.» Dass sein Schützling in so kurzer Zeit ein derart überzeugendes Comeback hinlegte, sei «fast ein Wunder».

Kann Djokovic bezüglich Grand-Slam-Titeln (bislang 14) Rafael Nadal (17) oder gar Roger Federer (20) einholen? Vajda ist überzeugt: «Wenn er mehrere Jahre verletzungsfrei bleibt, ist er nahe dran. Er ist hungrig.»

