Federer schlägt Coric in nervenaufreibendem Kampf

Roger Federer schlägt Borna Coric im Achtelfinal von Rom mit 2:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Im entscheidenden Tiebreak kommt Coric zu 2 Matchbällen, die Federer abwehren kann.

Einige Stunden zuvor hatte Federer João Sousa mit 6:4, 6:3 bezwungen. Der Regen vom Vortag hatte für ein dichtes Programm gesorgt.

Es war ein Match auf Messers Schneide zwischen Roger Federer und dem um 15 Jahre jüngeren Borna Coric. Im Entscheidungssatz musste das Tiebreak entscheiden, in dem Federer zu Beginn 3 Vorhandfehler in den ersten 4 Punkten unterliefen. Dass Federer in der Folge 2 Matchbälle Corics abwehren konnte, zeugt von seiner Willensleistung und starken Nerven. Mit 9:7 holte er sich schlussendlich das Tiebreak und damit den Match.

Federers Start zum Vergessen

Keine 20 Minuten war der Match alt, als Coric schon mit 4:0 führte. Federer war mit einem Schwall von Fehlern in die Partie gestartet. Er hatte nach eigenem Bekunden Mühe, den Ball im Licht-Schatten-Spiel in der Arena richtig einzuschätzen.

Danach fand Federer den Tritt etwas besser. Mit herrlichen Stoppbällen tat er etwas fürs Selbstvertrauen. Doch Coric blieb bei eigenem Aufschlag unbedrängt und sicherte sich die Satzführung.

Umkämpfter 2. Satz geht an Federer

Erst nachdem sich der Schatten über den Grandstand von Rom gelegt hatte, hatte Federer zu seinem Spiel gefunden. Nach einem ausgeglichenen Beginn in den 2. Satz gelang dem Baselbieter im Stand von 3:2 sein stärkstes Returngame. Mit geduldiger Defensivarbeit erarbeitete er sich das Break.

Doch Coric sicherte sich umgehend 3 Bälle zum Rebreak. Federer hielt sein Game trotzdem – dank seiner wiedererstarkten Grundschläge. Als er bei 5:3 zum Satzausgleich servierte, gelang Coric das Rebreak doch noch. Der Schweizer konnte aber umgehend reagieren und sicherte sich dank seinem 2. Servicedurchbruch in Folge den Satzausgleich.

Coric im 3. Satz der Bessere

Coric war ganz nah am 3. Sieg im 6. Duell gegen Federer. Im Entscheidungssatz war er lange der bessere Spieler. Bei 2:2 und 4:4 vergab der 22-Jährige möglicherweise vorentscheidende Breakchancen. Auch die Matchbälle im Tiebreak bei 6:4 für Coric blieben ungenutzt.

In der Gesamtabrechnung wäre ein Sieg des Kroaten nicht unverdient gewesen. Total 11 Punkte mehr verbuchte der junge Herausforderer im gesamten Match. Vor allem mit seiner starken Rückhand longline erwischte er den Schweizer Mal für Mal.

Federer physisch gefordert

Mit dem Spiel vom Mittag gegen Sousa ist Federer am Donnerstag fast 4 Stunden auf dem Platz gestanden. Wie Federer diese Belastung verkraften kann, wird sich am Freitag weisen. Im Viertelfinal wird er auf Stefanos Tsitsipas treffen, der Fabio Fognini mit 6:4 und 6:3 bezwang.

