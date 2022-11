Novak Djokovic (ATP 8) gestaltet seinen ersten Auftritt an den ATP Finals gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 3) mit 6:4, 7:6 (7:4) siegreich.

Im 2. Spiel der Gruppe rot feierte der Russe Andrej Rublew (ATP 7) einen 3-Satz-Sieg zum Auftakt über Landsmann Daniil Medwedew (ATP 5).

Ein einziges Break sollte Novak Djokovic (ATP 8) reichen, um seine Auftakt-Partie an den ATP Finals in Turin in die richtige Bahn zu lenken. Und dieses holte der 35-Jährige bei seinem 1. Auftritt in Norditalien gegen Stefanos Tsitsipas gleich zu Beginn der Partie. Die griechische Weltnummer 3 war dem Serben im Anschluss zwar ebenbürtig, unterlag in 98 Minuten aber dennoch mit 4:6, 6:7 (4:7).

Tsitsipas frühestmöglich in Rücklage

Nach dem frühen Servicedurchbruch schlug Djokovic viele Winner und konnte sich gegen seinen Kontrahenten auf sein gewohnt starkes Return-Spiel verlassen. Tsitsipas hingegen vermochte den überzeugenden Djokovic im 1. Durchgang kaum zu gefährden und konnte den Fehlstart nicht mehr korrigieren.

Einzig im 2. Satz beim Stand von 3:2 aus Sicht des 24-Jährigen bot sich ihm die Chance für eine Kehrtwende, Tsitsipas konnte seine einzige Breakchance aber nicht nutzen. Weil somit alles in der Reihe blieb, musste das Tiebreak entscheiden. Hier zog Djokovic entscheidend davon und konnte sich zum Schluss auf seinen Aufschlag verlassen.

Wie bereits vor neun Tagen im Halbfinal von Paris-Bercy setzte es für Tsitsipas gegen den Serben eine Niederlage ab. In der französischen Hauptstadt hatte er seinem Gegenüber immerhin noch einen Satz abgenommen, im Piemont war er von einer Revanche weit entfernt. Mit der Auftakt-Niederlage Tsitsipas' hat einzig Rafael Nadal mit einem Turniersieg noch die Möglichkeit, den verletzungsbedingt abwesenden Carlos Alcaraz vom Tennisthron zu verdrängen.

Bereits am Dienstag stehen in Turin die nächsten Partien an. Dann trifft in der Gruppe grün Rafael Nadal (ESP/ATP 2) auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 6). Am Abend wird Casper Ruud (NOR/ATP 4) vom nachgerückten Amerikaner Taylor Fritz (ATP 9) gefordert – bei SRF sind Sie ab 14 respektive 21 Uhr bei beiden Partien live dabei.