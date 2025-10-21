Stan Wawrinka (ATP 158) bezwingt Miomir Kecmanovic (SRB/ATP 52) in der 1. Runde der Swiss Indoors mit 6:1, 7:6 (7:3).

Nach einem überragenden Startsatz macht der Romand im 2. Durchgang einen Breakrückstand wett und setzt sich im Tiebreak durch.

Nach seinem 3. Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr trifft der 40-Jährige im Achtelfinal entweder auf Casper Ruud oder Quentin Halys.

Vor heimischem Publikum legte Stan Wawrinka in der St. Jakobshalle los wie die Feuerwehr. Im 1. Satz überfuhr der Routinier seinen um über 100 Positionen besser rangierten Gegner Miomir Kecmanovic regelrecht. Nach 5 Games in Folge und lediglich 26 Minuten hatte Wawrinka den Satz in der Tasche.

1. Sieg auf Hartplatz in diesem Jahr

Kecmanovic konnte sich im 2. Durchgang allerdings steigern, während Wawrinka etwas mehr Fehler beging. Der Serbe schaffte ein frühes Break und legte mit 3:0 vor. Doch der Lokalmatador liess sich auch durch den Rückschlag nicht beirren, spielte weiter gross auf und realisierte das Rebreak zum 3:4.

Da im Anschluss beide Spieler ihren Service jeweils durchbrachten, kam es zum Tiebreak. Dort gelangen «Stan» beim Stand von 2:2 vier Punktgewinne in Folge. Kurz darauf verwertete der Lausanner nach 1:22 Stunden seinen 2. Matchball und jubelte über einen verdienten 6:1, 7:6-Erfolg.

Achtelfinal am Donnerstag

Es war nach jeweils einem Sieg in Bukarest und Umag erst der 3. Sieg auf der ATP-Tour in dieser Saison des 40-Jährigen – und der erste auf Hartplatz. So sprach ein erleichterter Wawrinka auch im Anschluss im Platzinterview von seinem mit Abstand besten Spiel des Jahres. Im Achtelfinal trifft der 3-fache Grand-Slam-Sieger am Donnerstag entweder auf Casper Ruud (NOR/ATP 11) oder Quentin Halys (FRA/ATP 78).

Der Norweger kommt direkt von seinem Turniersieg in Stockholm, wo er am Sonntag zum 2. Mal einen Titel auf Hartplatz einfuhr. Das einzige Direktduell zwischen Wawrinka und Ruud entschied der Schweizer vor 3 Jahren allerdings für sich – ausgerechnet in Basel.

Halys auf der anderen Seite hatte in der Qualifikation eigentlich bereits gegen den Tessiner Rémy Bertola verloren, rutschte als Lucky Loser aber noch ins Hauptfeld. Gegen den Franzosen hat Wawrinka das bisher einzige Duell in Doha in diesem Jahr verloren.

Swiss Indoors