Abrupt endete sie, die Saison von Roger Federer. Alexander Zverev erwies sich am Samstag im Halbfinal der ATP Finals als zu stark für den Schweizer.

Wenig überraschend, dass sich Federer-Fans sogleich die Frage stellen, wie es 2019 mit dem 37-Jährigen weitergeht.

Was bereits feststeht

Wie schon 2017 und 2018 plant Federer, am Hopman Cup in Perth an der Seite von Belinda Bencic in die Saison zu starten. Im Anschluss reist der Schweizer weiter nach Melbourne, wo er Mitte Januar als Titelverteidiger die Australian Open in Angriff nimmt.

Nach dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres will Federer für ein paar Wochen in die Schweiz zurückkehren, bevor er allenfalls in Rotterdam oder Dubai antreten wird.

Rückkehr auf Sand?

Wie es danach weitergeht, ist weitestgehend offen. Federer und sein Staff werden in der Off-Season entscheiden, ob eine Rückkehr des 20-fachen Grand-Slam-Champions auf Sand Sinn macht. In den letzten beiden Saisons spielte Federer kein einziges Sandplatz-Turnier. Seinen bisher letzten Auftritt auf der roten Asche hatte der Baselbieter im Mai 2016, als er Dominic Thiem im Achtelfinal von Rom unterlag.

Sollte Federer eine Rückkehr auf Sand anstreben, so wird er die French Open in Paris mit Sicherheit einplanen. Die Priorität des 37-Jährigen liegt weiterhin auf den Majors.

Wimbledon als Hauptziel

Federer bestätigte jüngst, dass er auch 2019 in Halle am Start sein wird, um sich auf Wimbledon vorzubereiten. Seine Teilnahme beim Rasen-Event in Stuttgart ist hingegen unsicher.

Das grosse Ziel des Schweizers wird auch 2019 der 9. Titel in Wimbledon sein, wo er heuer im Viertelfinal gegen Kevin Anderson die wohl härteste Niederlage der Saison einstecken musste.

2017 und 2018 hat Federer mit seiner Saisonplanung immer wieder für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Es darf mit Spannung erwartet werden, ob und was der «Maestro» im Kalender 2019 hinzufügt bzw. streicht.

Soll Federer 2019 auf Sand zurückkehren? Ja. Ja. % Nein. Nein. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.11.2018, 15:00 Uhr