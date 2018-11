Der Schweizer bestreitet auch sein abschliessendes Gruppenspiel an den ATP Finals gegen Kevin Anderson um 21:00 Uhr.

Federer auch gegen Anderson am Abend

Nach der klaren Auftaktniederlage gegen Kei Nishikori ist Roger Federer gegen Dominic Thiem eine Reaktion gelungen. Ob der Schweizer in London aber den Sprung in die Halbfinals schafft, steht erst nach den abschliessenden 3. Gruppenspielen am Donnerstag fest.

Dort trifft Federer auf den bisherigen Überflieger der Gruppe Hewitt, Kevin Anderson. Der Südafrikaner hat bisher keinen Satz abgegeben. Das Duell zwischen den beiden steigt am Donnerstag um 21:00 Uhr (live auf SRF zwei). Zuvor duellieren sich in der Londoner O2-Arena Nishikori und Thiem (15:00 Uhr SRF zwei).

Die Ausgangslage verspricht auf alle Fälle Hochspannung: